IMF theo dõi sát biến động đầu tư AI, cảnh báo rủi ro điều chỉnh thị trường

Ngày 12/11/2026, Tập đoàn công nghệ Nvidia thông báo Giám đốc điều hành (CEO) Jensen Huang sẽ rời vị trí lãnh đạo tập đoàn. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đang theo dõi sát những biến động trong định giá cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI), cũng như những thay đổi về chính sách tại Mỹ có thể ảnh hưởng đến tốc độ phát triển các trung tâm dữ liệu. Tuy nhiên, định chế tài chính này cho rằng còn quá sớm để kết luận giới đầu tư đang mất niềm tin dài hạn vào lĩnh vực AI.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 12/11, người phát ngôn IMF Julie Kozack cho biết định giá cổ phiếu AI vẫn đối mặt với nguy cơ bị điều chỉnh nếu các nhà đầu tư đánh giá lại triển vọng lợi nhuận dài hạn của công nghệ này. IMF đang theo dõi tác động của những diễn biến mới đối với thị trường chứng khoán, nền kinh tế và ổn định tài chính.

Những lo ngại gia tăng sau khi Giám đốc điều hành (CEO) Nvidia Jensen Huang từ chức, khiến cổ phiếu tập đoàn sản xuất chip hàng đầu thế giới này giảm mạnh, kéo theo đà đi xuống của các chỉ số S&P 500 và Nasdaq trong phiên giao dịch ngày 12/11.

Trong khi đó, một số doanh nghiệp công nghệ lớn khác, gồm Advanced Micro Devices (AMD), Alphabet và Microsoft, ghi nhận diễn biến tích cực hơn. Biến động tại Nvidia cũng làm gia tăng sự bất định đối với triển vọng đầu tư vào hạ tầng AI và chuỗi cung ứng bán dẫn.

Một yếu tố khác được IMF quan tâm là những thay đổi trong môi trường chính sách tại Mỹ. Một số thống đốc bang thuộc đảng Dân chủ mới đắc cử đã cam kết làm chậm việc phát triển các trung tâm dữ liệu, trong bối cảnh ngày càng xuất hiện những lo ngại về nhu cầu điện năng, chi phí hạ tầng và tác động môi trường của các cơ sở này. Nếu các dự án bị trì hoãn, dòng vốn đầu tư vào AI và nhu cầu đối với chip, thiết bị cùng hạ tầng điện có thể chịu ảnh hưởng.

Bà Kozack cũng lưu ý chưa thể đánh giá tác động của những thay đổi trong đầu tư AI đối với lạm phát Mỹ. Theo IMF, nhu cầu đầu tư lớn vào AI và xây dựng trung tâm dữ liệu hiện là một trong hai yếu tố đáng chú ý gây sức ép lên giá cả, bên cạnh giá năng lượng tăng cao do xung đột Iran và tình trạng gián đoạn tại eo biển Hormuz.

IMF cho rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn cần duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt để đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%. Cuộc họp tiếp theo của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) dự kiến diễn ra trong hai ngày 8-9/12.

Trong Báo cáo ổn định tài chính toàn cầu công bố tháng 10/2026, IMF cũng cảnh báo một đợt điều chỉnh mạnh trên thị trường AI, nếu xảy ra, có thể lan rộng do mức độ tập trung vốn và sự liên kết chặt chẽ giữa các doanh nghiệp trong hệ sinh thái công nghệ. Tổ chức này nhấn mạnh cần theo dõi sát chất lượng đầu tư, khả năng sinh lời và mức độ phụ thuộc vào kỳ vọng tăng trưởng của lĩnh vực AI.