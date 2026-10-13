IMF nâng nhẹ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2026

Tuy nhiên, định chế tài chính này cảnh báo rủi ro suy giảm tăng trưởng đang gia tăng, trong khi nhiều quốc gia ngày càng dễ tổn thương trước gánh nặng nợ lớn.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Stockholm, Thụy Điển. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Trong báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới công bố khi các nhà lãnh đạo kinh tế và tài chính toàn cầu tập trung tại Bangkok (Thái Lan) tham dự Hội nghị thường niên của IMF và Ngân hàng Thế giới (WB), IMF dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2026 thấp hơn mức 3,5% của năm 2025. Dự báo tăng trưởng năm 2027 được giữ nguyên ở mức 3,4%. Triển vọng được cải thiện nhẹ chủ yếu nhờ đầu tư vào cơ sở hạ tầng AI tiếp tục tăng mạnh, giúp nâng dự báo tăng trưởng của một số nền kinh tế phát triển và các quốc gia cung cấp phần cứng AI, trong đó có Hàn Quốc, Malaysia, Mexico và Thái Lan.

IMF dự báo kinh tế Mỹ tăng trưởng 2,3% trong cả năm 2026 và 2027. Theo định chế này, tiêu dùng tư nhân duy trì đà tăng, cùng với các biện pháp giảm thuế và đầu tư vào AI, sẽ tiếp tục hỗ trợ kinh tế Mỹ tăng trưởng. Tuy nhiên, tác động thúc đẩy tăng trưởng của đầu tư AI sẽ bị hạn chế do phần lớn nhu cầu đầu tư này được đáp ứng bằng hàng hóa nhập khẩu, thay vì sản xuất trong nước.

Dự báo tăng trưởng của Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) năm 2026 được IMF nâng từ 0,9% lên 1,1%, nhờ đầu tư AI tăng mạnh, sự tham gia vào các chuỗi giá trị liên quan và chi tiêu quốc phòng gia tăng tại các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU). Dự báo tăng trưởng của Anh cũng được nâng 0,3 điểm phần trăm so với tháng 7, lên 1,3%, nhờ đầu tư AI.

Trong khi đó, IMF dự báo Trung Quốc tăng trưởng 4,5% năm 2026 và 4% năm 2027, đều giảm 0,1 điểm phần trăm so với dự báo trước, do giá dầu cao làm trầm trọng thêm tình trạng nhu cầu trong nước yếu, bất chấp xuất khẩu vẫn mạnh.

Ấn Độ tiếp tục là nền kinh tế lớn tăng trưởng nhanh nhất thế giới, với mức tăng 7% trong cả hai năm 2026 và 2027. Dự báo được nâng lên nhờ nhu cầu trong nước vững chắc, hoạt động dịch vụ sôi động và đầu tư AI gia tăng. Làn sóng đầu tư AI được dự báo tiếp tục tạo áp lực đối với giá cả. IMF dự báo lạm phát tiêu dùng toàn phần toàn cầu đạt 4,7% trong năm 2026 và giảm xuống 4,1% vào năm 2027.

Tuy nhiên, thể chế tài chính này hạ dự báo mạnh nhất đối với các nước vùng Vịnh chịu ảnh hưởng trực tiếp từ cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran. Dự báo, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) Saudi Arabia giảm 3,3% trong năm 2026, trái ngược với mức tăng trưởng 1,7% đưa ra hồi tháng 7. Iran, Iraq, Kuwait, Qatar và Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) cũng được dự báo suy thoái sâu, với GDP lần lượt giảm 7,6%, 16%, 16,7%, 15,6% và 3,9%.

Dự báo của IMF dựa trên giả định eo biển Hormuz mở cửa trở lại vào tháng 3/2027 và hoạt động vận tải biển nhìn chung trở về trạng thái trước xung đột vào tháng 10/2027. Định chế này dự báo giá dầu bình quân đạt 96 USD/thùng trong năm 2026 và 87 USD/thùng trong năm 2027. Tuy nhiên, trong kịch bản bất lợi, nếu chiến sự leo thang khiến giá dầu tăng lên 130 USD/thùng và duy trì đến hết quý I/2027, tăng trưởng toàn cầu sẽ giảm 0,2 điểm phần trăm trong năm 2026 và 0,5 điểm phần trăm trong năm 2027. Lạm phát năm 2027 có thể tăng thêm 1,1 điểm phần trăm, lên 5,2%.

Theo IMF, AI cũng tiềm ẩn rủi ro đáng kể. Nếu công nghệ này được ứng dụng nhanh hơn và đầu tư tiếp tục tăng tốc, GDP toàn cầu có thể tăng thêm 0,6% vào năm 2029. Ngược lại, nếu AI không mang lại mức tăng năng suất như kỳ vọng, khiến đầu tư sụt giảm mạnh, GDP Mỹ có thể giảm trực tiếp 0,8%. Tác động lan tỏa sang các nền kinh tế châu Á xuất khẩu công nghệ có thể khiến GDP của nhóm này giảm tổng cộng tới 0,4% vào năm 2028.

IMF đồng thời cảnh báo nợ công ở mức cao, đặc biệt tại các nền kinh tế phát triển, làm gia tăng nguy cơ chi phí vay vốn tăng mạnh và gây sức ép đối với tăng trưởng. Định chế này kêu gọi các chính phủ sớm củng cố dư địa tài khóa và xây dựng kế hoạch trung hạn đáng tin cậy nhằm đưa nợ công trở lại quỹ đạo bền vững. Đây cũng là một trong những thông điệp IMF dự kiến nhấn mạnh tại hội nghị ở Bangkok.