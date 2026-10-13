IMF nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2026

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo về triển vọng kinh tế toàn cầu trong năm nay. Ảnh: AP

AI tác động không đồng đều

IMF dự báo nền kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng 3,1% trong năm nay. Con số này cao hơn mức dự báo tăng trưởng 3,0% được đưa ra hồi tháng 7, nhưng thấp hơn đáng kể so với mức tăng trưởng 3,5% của năm 2025.

Theo Báo cáo Triển vọng Kinh tế mới nhất, tăng trưởng trong năm 2027 dự kiến sẽ phục hồi lên mức 3,4%.

Báo cáo được công bố trong bối cảnh các nhà lãnh đạo kinh tế và tài chính thế giới đang có mặt tại Bangkok để tham dự các cuộc họp của IMF và Ngân hàng Thế giới. Báo cáo cũng dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ sẽ duy trì ổn định ở mức 2,3% trong cả hai năm 2026 và 2027.

Nhìn chung, các nền kinh tế phát triển sẽ tăng trưởng 2,1% trong năm nay, cao hơn mức 2,0% của năm 2025. Tuy nhiên, IMF dự báo tốc độ tăng trưởng sẽ chậm lại còn 1,9% vào năm tới.

Các dự báo này được xây dựng dựa trên giả định rằng giá dầu sẽ tăng gần 41% trong năm nay, đạt mức trung bình 96 USD/thùng. Lạm phát toàn cầu được dự báo ở mức 4,7% trong năm 2026, trước khi giảm xuống còn 4,1% vào năm tới.

Theo các nhà kinh tế của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) đang giúp bù đắp những thiệt hại do giá dầu mỏ và khí đốt tăng mạnh gây ra, nhưng xu hướng này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Lợi ích từ AI không được phân bổ đồng đều. Theo báo cáo, Mỹ và Trung Quốc chiếm hơn 75% tổng nhu cầu nhập khẩu ròng chip máy tính và các thiết bị khác liên quan đến AI.

Bà Silvana Tenreyro, Giám đốc Nghiên cứu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nhận định triển vọng kinh tế có sự phân hóa rất lớn.

Theo báo cáo, tăng trưởng kinh tế ngày càng tập trung vào một số quốc gia. Cụ thể, 32 quốc gia đóng góp tới 95% tăng trưởng kinh tế toàn cầu, trong khi vào tháng 4, con số này là 54 quốc gia.

Báo cáo nhận định nền kinh tế toàn cầu không đơn thuần đang tăng trưởng chậm lại hay tăng tốc. Thay vào đó, tăng trưởng đang được phân bổ lại giữa các quốc gia, tùy thuộc vào mức độ chịu ảnh hưởng của từng nước trước cú sốc nguồn cung gián đoạn và nhu cầu liên quan đến AI.

Thách thức từ nợ nần

Trong khi đó, nợ nần vẫn là mối lo ngại lớn đối với các nền kinh tế trong khu vực. Tuần trước, người đứng đầu Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã kêu gọi các quốc gia, cả giàu lẫn nghèo, nỗ lực hơn nữa trong việc cải thiện tình hình tài chính quốc gia, đồng thời kêu gọi các nhà hoạch định chính sách tăng cường các biện pháp kiềm chế mức nợ ngày càng gia tăng.

Các quốc gia ít chịu ảnh hưởng hơn từ những cú sốc năng lượng, đồng thời hưởng lợi từ việc AI được ứng dụng nhanh chóng, vẫn đang duy trì được đà tăng trưởng kinh tế.

Tuy nhiên, theo báo cáo, các nền kinh tế đang phát triển và các thị trường mới nổi dễ bị tổn thương hơn trước tình trạng giá dầu mỏ và khí đốt tăng cao đồng thời chứng kiến tốc độ tăng trưởng giảm từ 4,5% năm 2025 xuống còn 3,7% trong năm nay.

Báo cáo dự báo rằng các nền kinh tế này sẽ lấy lại đà tăng trưởng vào năm tới, với tốc độ tăng trưởng hằng năm đạt 4,4%.

Tình hình tại Trung Đông và Trung Á còn nghiêm trọng hơn nhiều. Các nền kinh tế ở những khu vực này được dự báo sẽ tăng trưởng âm trong năm nay, trước khi phục hồi và đạt tốc độ tăng trưởng 6,3% vào năm 2027.

21 quốc gia châu Âu sử dụng đồng euro được dự báo sẽ đạt tốc độ tăng trưởng 1,1% trong năm nay và 1,2% vào năm 2027.

Ấn Độ một lần nữa được dự báo sẽ là nền kinh tế lớn có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới, với mức tăng trưởng 7%, giảm so với mức tăng mạnh 7,7% của năm ngoái.