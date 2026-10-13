IMF nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2026

Theo báo cáo được Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) công bố tại Hội nghị thường niên của IMF và Ngân hàng Thế giới (World Bank) ở Bangkok ngày 13/10, kinh tế toàn cầu được dự báo tăng trưởng 3,1% trong năm 2026, cao hơn mức 3% đưa ra hồi tháng 7 nhưng vẫn thấp hơn mức tăng 3,5% của năm 2025.

Đối với năm 2027, IMF giữ nguyên dự báo tăng trưởng ở mức 3,4%.

IMF dự báo lạm phát toàn cầu ở mức 4,1% trong năm 2027. Đối với năm 2026, tổ chức này giữ nguyên dự báo lạm phát ở mức 4,7%.

Quang cảnh buổi họp báo công bố Báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới trong khuôn khổ Hội nghị thường niên của IMF và WB, diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Queen Sirikit ở Bangkok, Thái Lan, ngày 13/10. Ảnh chụp màn hình từ Youtube của IMF

Theo IMF, đến nay, “việc sử dụng các nguồn dự phòng và khả năng thích ứng đã giúp các nền kinh tế vượt qua những cú sốc tiêu cực”. Tổ chức này đề cập các biện pháp như đa dạng hóa nguồn cung nhiên liệu và sử dụng dự trữ chiến lược, góp phần hạn chế biến động trên thị trường năng lượng do xung đột Trung Đông gây ra.

Tuy nhiên, IMF cảnh báo dư địa ứng phó từ các nguồn dự phòng này đang “nhanh chóng thu hẹp”.

“Nền kinh tế toàn cầu đã thể hiện khả năng chống chịu, nhưng sức chống chịu đó đang chạm đến giới hạn,” bà Silvana Tenreyro, Cố vấn Kinh tế kiêm Giám đốc Vụ Nghiên cứu của IMF, phát biểu hôm 13/10.

IMF dự báo Eo biển Hormuz sẽ được mở cửa trở lại vào tháng 3/2027 và hoạt động hàng hải tại đây sẽ trở lại mức trước xung đột vào tháng 10/2027. Theo tổ chức này, lượng dầu thô xuất khẩu từ khu vực Vùng Vịnh trong tháng 9 đạt trung bình 88% so với mức trước xung đột, trong bối cảnh lưu lượng tàu thuyền qua lại gia tăng.

Bà Silvana Tenreyro, Cố vấn Kinh tế kiêm Giám đốc Vụ Nghiên cứu của IMF. Ảnh chụp màn hình

Theo báo cáo của IMF, 32 nền kinh tế hiện đóng góp tới 95% mức tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Các quốc gia ít chịu tác động từ cú sốc nguồn cung do xung đột gây ra, đồng thời tận dụng được nhu cầu gia tăng liên quan đến AI, đang duy trì hoặc củng cố đà tăng trưởng.

Kinh tế Mỹ được dự báo tăng trưởng 2,3% trong từng năm 2026 và 2027, nhờ tiêu dùng tư nhân, chính sách tài khóa và đầu tư công nghệ.

Khu vực đồng Euro (Eurozone) được dự báo tăng trưởng 1,1% trong năm 2026, khi chi phí năng lượng tăng cao và niềm tin tiêu dùng suy yếu.

Kinh tế khu vực Trung Đông và Trung Á được dự báo giảm 0,3% trong năm 2026. Trong đó, kinh tế Bahrain, Iraq, Kuwait và Qatar có thể giảm ở mức hai chữ số, trước khi phục hồi với tốc độ tăng trưởng hai chữ số vào năm 2027.

IMF dự báo kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 4,5% năm 2026 và 4% năm 2027.

Ấn Độ là nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất trong nhóm các nền kinh tế lớn trên thế giới. IMF dự báo kinh tế Ấn Độ tăng trưởng 7% trong từng năm 2026 và 2027, lần lượt cao hơn 0,6 và 0,3 điểm phần trăm so với dự báo hồi tháng 7, nhờ nhu cầu nội địa mạnh, hoạt động dịch vụ và đầu tư liên quan đến AI.

“Nền kinh tế toàn cầu không đơn thuần đang tăng trưởng chậm lại hay tăng tốc. Thay vào đó, tăng trưởng đang được phân bổ lại giữa các quốc gia, tùy thuộc vào mức độ chịu ảnh hưởng của từng nước trước cú sốc nguồn cung do xung đột gây ra và sức mạnh của nhu cầu liên quan đến AI,” IMF nhận định.