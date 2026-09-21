IMF: Kinh tế thế giới đối mặt với nhiều rủi ro

Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva phát biểu trong một cuộc họp báo ở Washington, DC. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Phát biểu trong buổi đối thoại tại phiên đặc biệt của Diễn đàn Kinh tế Qatar ở New York (Mỹ), Tổng Giám đốc Georgieva đánh giá lạm phát dai dẳng và vấn đề này dự kiến sẽ không sớm chấm dứt. Điều này đòi hỏi nhiều ngân hàng trung ương phải thắt chặt chính sách tiền tệ. Bà lưu ý nỗ lực bình ổn giá cũng làm tăng chi phí và gây khó khăn cho nghĩa vụ trả nợ.

Bên cạnh đó, Tổng Giám đốc Georgieva nhấn mạnh những rủi ro tiềm ẩn từ việc sử dụng đòn bẩy và tài chính tuần hoàn trong đầu tư AI. Bà cảnh báo nếu việc đầu tư vào AI không đem lại hiệu quả như kỳ vọng, nguy cơ sẽ dẫn đến “cú sốc” đối với hệ thống. Quan chức lãnh đạo IMF đánh giá rủi ro trong tài chính AI chủ yếu tập trung ở Mỹ trong khi nhiều bên tham gia khác tại châu Á và châu Âu cũng nằm trong chuỗi cung ứng AI.

Mặc dù vậy, bà Georgieva đánh giá cao kinh tế tăng trưởng khoảng 3% bất chấp những biến động phải trải qua. Các chính phủ đã có những biện pháp cần thiết, nhanh chóng và hiệu quả nhằm đối phó với việc gián đoạn nguồn cung năng lượng.

Theo Tổng Giám đốc Georgieva, dự báo mới của IMF về kinh tế thế giới dự kiến công bố vào tháng 10 tới sẽ phản ánh thực tế các rủi ro vẫn ở mức cao. Bà đồng thời cho rằng rủi ro ở mức cao cũng như tương lai không được bảo đảm chính là trạng thái bình thường mới, do đó, các nước cần nâng cao cảnh giác và thận trọng.