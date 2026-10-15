IMF khuyến nghị Trung Quốc tăng cường hỗ trợ tài khóa

Quang cảnh cảng hàng hóa tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Trong Báo cáo Triển vọng kinh tế thế giới, IMF dự báo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc sẽ giảm từ 5% năm 2025 xuống 4,5% năm 2026 và 4% năm 2027, chủ yếu do nhu cầu trong nước còn yếu.

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Krishna Srinivasan, Giám đốc Vụ châu Á và Thái Bình Dương của IMF, đánh giá các biện pháp hỗ trợ tài khóa mà Trung Quốc triển khai thời gian qua đã góp phần hỗ trợ nền kinh tế, song vẫn còn dư địa để mở rộng về quy mô và phạm vi.

Ông Srinivasan nhận định tăng trưởng kinh tế Trung Quốc hiện phụ thuộc nhiều vào nhu cầu từ nước ngoài, trong khi quá trình tái cân bằng nền kinh tế, tức giảm sự phụ thuộc vào nhu cầu bên ngoài và củng cố các động lực tăng trưởng trong nước, vẫn chưa đạt được tiến triển rõ rệt.

Quan chức IMF cho rằng Trung Quốc cần triển khai thêm các biện pháp kích thích tài khóa trong ngắn hạn nhằm thúc đẩy hoạt động kinh tế và ngăn chặn nguy cơ giảm phát.

Bên cạnh đó, IMF cho rằng Trung Quốc cần tiếp tục xử lý những khó khăn trên thị trường bất động sản thông qua các chính sách hỗ trợ phục hồi. Các giải pháp được đề xuất bao gồm củng cố niềm tin của các hộ gia đình và tăng cường mạng lưới an sinh xã hội, qua đó khuyến khích tiêu dùng.