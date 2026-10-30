IMF: GDP bình quân đầu người của Việt Nam sẽ vượt Indonesia trong năm nay

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Trong báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới tháng 10/2026, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo tổng sản phẩm trong nước (GDP) danh nghĩa bình quân đầu người của Việt Nam năm nay đạt 5.259 USD, tăng 8,9% so với mức 4.829 USD của năm 2025.

Nếu đạt mức dự báo này, GDP bình quân đầu người của Việt Nam sẽ gần gấp đôi so với một thập kỷ trước.

Với kết quả trên, Việt Nam sẽ vượt Indonesia, nền kinh tế được dự báo đạt GDP bình quân đầu người 5.153 USD, để vươn lên vị trí thứ 5 trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), ngay sau Thái Lan.

Năm 2026, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế ít nhất 10%. Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, GDP quý 3/2026 ước tăng 9,95% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 8,15% của quý 1 và 8,81% của quý 2. Tính chung 9 tháng, GDP tăng 9,01%, mức cao nhất trong 15 năm qua.

“Việc Chính phủ Việt Nam tích cực đẩy mạnh đầu tư công đang hỗ trợ tăng trưởng kinh tế”, bà Mai Fujita, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Nghiên cứu Kinh tế Đang phát triển (IDE) của Nhật Bản, nhận định với Nikkei Asia.

Số liệu từ Cục Thống kê cho thấy vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước trong 9 tháng năm 2026 ước đạt 661,8 nghìn tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2025 và bằng 59,9% kế hoạch năm. Hiện nhiều công trình đường bộ, sân bay và hạ tầng khác đang triển khai trên khắp cả nước.

Dòng vốn ngoại cũng tăng mạnh. Cũng theo Cục Thống kê, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện tại Việt Nam trong 9 tháng ước đạt 21,07 tỷ USD, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

Tập đoàn điện tử Đài Loan Foxconn, có tên chính thức là Hon Hai Precision Industry, là một trong những doanh nghiệp đang mở rộng sản xuất tại miền Bắc Việt Nam.

Đáng chú ý, trong 9 tháng đầu năm 2026, tổng vốn FDI đăng ký, chỉ báo quan trọng phản ánh xu hướng đầu tư, đạt 50,36 tỷ USD, tăng 76,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Xuất khẩu tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh kinh tế Việt Nam. Trong 9 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 434,3 tỷ USD, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm 2025. Các doanh nghiệp Hàn Quốc như tập đoàn Samsung Electronics hiện đặt nhà máy tại Việt Nam để sản xuất điện thoại thông minh và nhiều thiết bị điện tử khác phục vụ xuất khẩu.

Trong khi đó, tăng trưởng kinh tế Indonesia vẫn quanh mức 5%. Theo Nikkei Asia, dù thu hút được vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào các ngành như xe điện, dòng vốn này dường như chưa tạo đủ việc làm và chưa giúp thu nhập của người dân tăng tương xứng. Đồng nội tệ yếu cũng làm chậm đà tăng GDP danh nghĩa của Indonesia khi quy đổi sang USD.

Đồ họa: VnEconomy

Dữ liệu của IMF cho thấy năm 2025, GDP bình quân đầu người của Việt Nam đạt 4.829 USD, thấp hơn khoảng 250 USD so với mức 5.078 USD của Indonesia. Tuy nhiên, khoảng cách này được dự báo sẽ được xóa bỏ chỉ sau một năm, khi GDP bình quân đầu người của Việt Nam tăng 8,9% trong năm 2026, cao hơn nhiều so với mức tăng 1,5% của Indonesia.

IMF dự báo GDP bình quân đầu người của Việt Nam đạt 7.105 USD vào năm 2030, tăng 35,1% so với năm 2026. Đây là mức tăng cao nhất trong 11 nền kinh tế ASEAN. Với Indonesia được dự báo đạt 6.944 USD, khoảng cách giữa hai nước sẽ nới rộng từ 106 USD năm 2026 lên 161 USD năm 2030.

Dù vậy, chênh lệch GDP bình quân đầu người giữa hai nước vẫn chỉ khoảng 2%. Việt Nam và Indonesia được dự báo tiếp tục lần lượt giữ vị trí thứ 5 và thứ 6 trong ASEAN vào năm 2030.

Việt Nam đặt mục tiêu đạt GDP bình quân đầu người 8.500 USD vào năm 2030, tương đương mức hiện nay của Thái Lan. Trong khi đó, GDP thực của Thái Lan chỉ tăng khoảng 2% mỗi năm, một phần do gánh nặng nợ hộ gia đình.

Tuy nhiên, dự báo của các tổ chức quốc tế về tăng trưởng kinh tế Việt Nam vẫn thấp hơn mục tiêu của chính phủ. Trong báo cáo tháng 10/2026, IMF dự báo GDP Việt Nam tăng 8,4% trong năm nay, so với mục tiêu ít nhất 10%.

Theo báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á công bố tháng 9/2026, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng 7,8% năm 2026 và 7,6% năm 2027. Trong khi đó, IMF dự báo mức tăng trưởng năm 2027 của Việt Nam vào khoảng 7,5%.

Bà Fujita cho rằng bên cạnh đầu tư hạ tầng để thúc đẩy tăng trưởng trong ngắn hạn, Việt Nam cần chú trọng các động lực dài hạn, như phát triển nguồn nhân lực và công nghệ.