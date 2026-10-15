IMF dự báo tăng trưởng kinh tế châu Á chậm lại còn 4,4% vào năm tới

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF). (Ảnh: Reuters)

Báo cáo về triển vọng kinh tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương, được IMF công bố nhân hội nghị thường niên tại Bangkok (Thái Lan), cũng chỉ ra rằng sự bất định về định hướng chính sách tiền tệ của Mỹ có thể khiến thị trường tài chính châu Á tiếp tục biến động.

IMF dự báo kinh tế châu Á năm nay tăng trưởng 4,8%, năm tới giảm xuống 4,4%. Cả hai mức này đều cao hơn dự báo hồi tháng 4, nhưng vẫn thấp hơn mức tăng 5% của năm ngoái.

Theo báo cáo, việc IMF nâng dự báo tăng trưởng chủ yếu phản ánh tác động thúc đẩy của làn sóng AI đối với các nền kinh tế phát triển ở châu Á. IMF dự kiến tăng trưởng của nhóm này năm nay đạt 3,2%, tăng so với mức 2,5% của năm ngoái.

Các nền kinh tế mới nổi châu Á vẫn là động lực tăng trưởng chính của khu vực. Tuy nhiên, do chịu tác động từ đà tăng của giá năng lượng, tăng trưởng của nhóm này năm nay có thể giảm xuống 5,1%, từ mức 5,6% của năm ngoái.

Ngoài ra, IMF chỉ ra rằng nhiều nền kinh tế châu Á - Thái Bình Dương đang có nợ công và nhu cầu vay vốn ở mức cao. Nếu điều kiện tài chính bị thắt chặt đột ngột, chi phí trả nợ có thể bị đẩy lên, làm gánh nặng tài chính công thêm nặng nề.

IMF cho rằng các ngân hàng trung ương châu Á cần tiếp tục tập trung vào ổn định giá cả và phản ứng nhanh nếu áp lực lạm phát kéo dài.

Trước đó, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva cho biết, đầu tư mạnh vào hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) đã giúp kinh tế toàn cầu duy trì mức tăng trưởng khoảng 3%, nhiều nền kinh tế châu Á cung cấp phần cứng cũng được hưởng lợi từ xu hướng này.

Phát biểu tại hội nghị thường niên của IMF và Ngân hàng Thế giới ở Bangkok (Thái Lan), bà Georgieva mô tả làn sóng đầu tư vào AI vừa là “cú sốc về cầu”, vừa là “cú sốc về đầu tư”. Theo bà, làn sóng này có thể giúp tăng trưởng của các nền kinh tế phát triển trong khu vực tăng thêm 0,5-1 điểm phần trăm, còn các nền kinh tế mới nổi châu Á có thể tăng thêm 0,2-0,8 điểm phần trăm.

Bà Georgieva nhấn mạnh, trong bối cảnh cú sốc nguồn cung năng lượng kìm hãm kinh tế, chính làn sóng đầu tư vào AI là nguyên nhân giúp kinh tế toàn cầu giữ được mức tăng trưởng 3%.