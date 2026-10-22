IMF dự báo nguy cơ sụt giảm mạnh ở một số nền kinh tế

Trong báo cáo công bố ngày 22/10, IMF cảnh báo cuộc xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran kéo dài hơn 7 tháng đã gây tình trạng hỗn loạn toàn cầu và tạo hiệu ứng domino tiêu cực cho kinh tế thế giới cũng như giá năng lượng. Điều này sẽ kéo giảm 1,3% sản lượng kinh tế của Pakistan, Trung Đông và Bắc Phi do những tác động đối với thương mại, sản xuất năng lượng, vận tải biển du lịch và khủng hoảng niềm tin.

Cũng theo IMF, ngoài suy giảm kinh tế thì triển vọng phục hồi của cả 3 cũng không chắc chắn do gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu. Ngay cả khi gián đoạn năng lượng được kiểm soát, mức phục hồi cũng chỉ đạt 6,6% vào năm sau, thấp hơn trước khi bùng nổ chiến sự tại Trung Đông.

Cách đây vài ngày, IMF cũng cảnh báo kinh tế toàn cầu “có thể sớm đối mặt với giới hạn thử thách về khả năng phục hồi” trong bối cảnh năng lực cung ứng vẫn rất mong manh. Theo định chế này, dự trữ năng lượng của thế giới đang giảm dần và các cú sốc địa chính trị tiếp theo sẽ gây tác động lan truyền nhanh chóng thông qua giá cả và gián đoạn nguồn cung.