IMF dự báo ECB sẽ tăng lãi suất thêm ít nhất một đợt 25 điểm cơ bản trong năm 2026

Trụ sở Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ở Frankfurt, Đức. Ảnh: THX/TTXVN phát

Trong báo cáo dự báo định kỳ về châu Âu công bố ngày 16/10, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho rằng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) nhiều khả năng sẽ thực hiện thêm ít nhất một đợt tăng lãi suất 25 điểm cơ bản trong năm nay nhằm kiểm soát tình trạng lạm phát cao.

Trước đó, ECB đã tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào cả tháng 6/2026 và tháng 9/2026 để đối phó với lạm phát gia tăng do giá năng lượng leo thang sau khi nổ ra xung đột tại Trung Đông.

Các phân tích của IMF cho thấy ECB cần có thêm ít nhất một đợt tăng lãi suất với biên độ 25 điểm cơ bản trong năm 2026 để đảm bảo lạm phát cơ bản được kiểm soát tốt. Mặc dù chính sách sau năm 2026 sẽ phải dựa trên các số liệu thực tế, nhiều khả năng ECB có thể tiếp tục thắt chặt chính sách để đảm bảo lạm phát quay trở lại mức mục tiêu vào năm 2028.

Báo cáo của IMF cũng lưu ý các biện pháp hỗ trợ tài khóa nhằm giảm thiểu tác động từ việc giá năng lượng tăng cao, nếu không được tính toán kỹ lưỡng, có thể làm suy yếu những nỗ lực kiềm chế lạm phát.

IMF cho rằng các nền kinh tế châu Âu buộc phải tăng trưởng nhanh hơn hoặc giảm vay nợ để duy trì lộ trình nợ bền vững, đồng thời cảnh báo yêu cầu hành động là bắt buộc.

Theo dự báo của thiết chế này, tăng trưởng kinh tế tại Khu vực sử dụng đồng euro sẽ đạt 1,1% vào năm 2026 và 1,2% vào năm 2027, các con số không thay đổi so với dự báo được công bố hồi tháng 4/2026. Lạm phát tại 21 quốc gia sử dụng đồng euro sẽ ở mức 3,1% trong năm 2026, 2,8% vào năm 2027 và 2,2% vào năm 2028.

IMF cho rằng khoảng 3/4 các quốc gia châu Âu sẽ cần kết hợp thực hiện các cải cách cơ cấu nhằm thúc đẩy tăng trưởng và giảm bớt áp lực chi tiêu cùng với các biện pháp củng cố tài khóa ở mức trung bình khoảng 3,5% GDP trong trung hạn để giảm thâm hụt nhằm duy trì nợ ở mức bền vững.