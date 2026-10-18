IMF dự báo Ấn Độ vượt Nhật Bản, trở thành nền kinh tế lớn thứ tư thế giới

Công nhân làm việc tại một nhà máy ở Jalandhar, bang Punjab, Ấn Độ. Ảnh: AFP

Theo Báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới công bố tháng 10-2026 của IMF, GDP danh nghĩa của Ấn Độ dự kiến đạt 4.521 tỷ USD vào năm 2027, cao hơn mức 4.468 tỷ USD của Nhật Bản và 4.489 tỷ USD của Anh. Theo dự báo này, Ấn Độ sẽ đứng sau Mỹ, Trung Quốc và Đức, trong khi Anh xếp thứ năm và Nhật Bản xuống vị trí thứ sáu. IMF đồng thời nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Ấn Độ trong năm tài chính 2026-2027 lên 7%, so với mức 6,4% đưa ra trước đó. Tổ chức này dự báo nền kinh tế Nam Á tiếp tục tăng trưởng 7% trong năm tài chính tiếp theo.

Theo IMF, nhu cầu nội địa duy trì ổn định và lĩnh vực dịch vụ phát triển mạnh là những động lực quan trọng hỗ trợ kinh tế Ấn Độ. Quy mô thị trường lớn, lực lượng lao động dồi dào và các cải cách cơ cấu cũng góp phần củng cố triển vọng tăng trưởng trung hạn.

Nếu dự báo trở thành hiện thực, đây sẽ là bước tiến đáng kể của Ấn Độ trong bối cảnh tương quan kinh tế toàn cầu tiếp tục thay đổi. Trước đó, tháng 12-2025, Chính phủ Ấn Độ từng tuyên bố nước này đã vượt Nhật Bản để trở thành nền kinh tế lớn thứ tư thế giới, đồng thời đặt mục tiêu vượt Đức để giành vị trí thứ ba trong những năm tiếp theo.

B.N