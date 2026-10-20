IMF công bố triển vọng kinh tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương và khuyến nghị cho Việt Nam

Hội thảo khoa học công bố báo cáo “Triển vọng Kinh tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương” của Quỹ Tiền tệ quốc tế. (Ảnh: BTC)

Châu Á-Thái Bình Dương duy trì vị thế điểm sáng tăng trưởng toàn cầu

Phát biểu tại hội thảo, Giáo sư, Tiến sĩ Tô Trung Thành, Phó Giám đốc Đại học Kinh tế quốc dân cho biết, nền kinh tế thế giới hiện đang chứng kiến những chuyển dịch cơ cấu mang tính bước ngoặt, nổi bật là những bất ổn địa chính trị gia tăng, sự phân mảnh thương mại ngày càng rõ nét, những biến động trong chuỗi cung ứng toàn cầu, cùng với ảnh hưởng ngày càng lớn của chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo.

Những xu thế này đặt ra không ít thách thức đáng kể đối với các mô hình tăng trưởng truyền thống, đồng thời mở ra những cơ hội mới cho các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển.

Giáo sư, Tiến sĩ Tô Trung Thành, Phó Giám đốc Đại học Kinh tế quốc dân phát biểu. (Ảnh: BTC)

Đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương, thách thức đặt ra không chỉ là duy trì đà tăng trưởng mà còn phải nâng cao chất lượng tăng trưởng, củng cố khả năng chống chịu của nền kinh tế và bảo đảm sự phát triển bền vững lâu dài.

Theo Giáo sư, việc tạo dựng sự cân bằng tốt hơn giữa các động lực tăng trưởng, khơi thông tiềm năng của thị trường nội địa, nâng cao năng suất và làm sâu sắc hơn tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế đã trở thành những ưu tiên ngày càng cấp thiết.

Nhấn mạnh thêm những đánh giá của Quỹ Tiền tệ quốc tế tại Báo cáo triển vọng kinh tế thế giới và Báo cáo triển vọng kinh tế khu vực, ông Fazurin Jamaludin, Đại diện thường trú IMF tại Việt Nam và Lào cho biết, châu Á-Thái Bình Dương tiếp tục là một trong những khu vực tăng trưởng tốt nhất trên toàn cầu. Ngược lại, một số khu vực khác lại ghi nhận kết quả kém khả quan hơn và bị điều chỉnh giảm tốc độ tăng trưởng, điển hình như khu vực Mỹ Latinh, Trung Đông và Trung Á. Theo đó, dự báo tăng trưởng cho năm 2027 được điều chỉnh nhẹ lên mức 3,3%.

Ông Fazurin Jamaludin, Đại diện thường trú IMF tại Việt Nam và Lào. (Ảnh: BTC)

Tuy vậy, đại diện của IMF tại Việt Nam và Lào nhấn mạnh kinh tế toàn cầu đang chịu những tác động của ba yếu tố lớn; bao gồm cú sốc năng lượng, bắt nguồn từ cuộc khủng hoảng tại Trung Đông, tác động trực tiếp đến giá năng lượng và thị trường năng lượng toàn cầu; Sự bất định về thể chế và chính sách thương mại, gây ảnh hưởng sâu rộng đến nhiều nền kinh tế có độ mở lớn; và cuối cùng là làn sóng bùng nổ công nghệ (được dẫn dắt bởi AI), tạo động lực tăng trưởng mạnh mẽ cho một số quốc gia hơn hẳn những quốc gia khác.

Trong bối cảnh đó, IMF khuyến nghị các quốc gia thực hiện chính sách tài khóa thận trọng, tái thiết lập dư địa tài khóa và xây dựng các bộ đệm dự phòng để sẵn sàng ứng phó khi có các cú sốc mới xuất hiện. Các ngân hàng trung ương cần tập trung giữ vững nhiệm vụ cốt lõi là bảo đảm ổn định giá cả, kiểm soát áp lực lạm phát và neo giữ vững chắc kỳ vọng lạm phát. Đồng thời duy trì giám sát tài chính chặt chẽ, chủ động xử lý các điểm nghẽn và lỗ hổng tích tụ trong giai đoạn khủng hoảng vừa qua

Việt Nam tái cấu trúc để kiến tạo sức bật mới

Trong bối cảnh chung của kinh tế thế giới, Giáo sư, Tiến sĩ Tô Trung Thành cho biết, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, đòi hỏi phải tiếp tục chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và tận dụng hiệu quả hơn nữa các cơ hội từ tiến trình hội nhập quốc tế cũng như tiến bộ công nghệ.

Đánh giá về tăng trưởng của Việt Nam, ông Fazurin Jamaludin nhận định, dù chịu ảnh hưởng nhất định từ cú sốc năng lượng, Việt Nam đã tận dụng rất tốt làn sóng bùng nổ công nghệ và trí tuệ nhân tạo AI, qua đó chống chịu và vượt qua sóng gió kinh tế một cách vững vàng. Thực tế, trong nửa đầu năm, kinh tế Việt Nam nằm trong nhóm có tốc độ tăng trưởng ấn tượng nhất thế giới, thúc đẩy IMF điều chỉnh nâng dự báo tăng trưởng cho Việt Nam.

Nhằm giúp kinh tế khu vực cũng như Việt Nam duy trì đà tăng trưởng bền bỉ trong trung và dài hạn, ông Diaa Noureldin, chuyên gia Kinh tế Cao cấp thuộc Phòng Nghiên cứu khu vực của Vụ châu Á - Thái Bình Dương của IMF đã trình bày về nội dung “Hỗ trợ cầu nội địa tại các nền kinh tế mới nổi châu Á: Vai trò của tiêu dùng hộ gia đình”; Bà Anne Oeking, chuyên gia Kinh tế tại Văn phòng Khu vực châu Á - Thái Bình Dương của IMF tại Tokyo phân tích về “Bước tiến mới trong tiến trình hội nhập của khu vực châu Á - Thái Bình Dương: Thương mại dịch vụ”.

Ông Diaa Noureldin, chuyên gia Kinh tế Cao cấp thuộc Phòng Nghiên cứu khu vực của Vụ châu Á - Thái Bình Dương của IMF trao đổi tại hội thảo. (Ảnh: BTC)

Để Việt Nam duy trì mức tăng trưởng bền bỉ, các chuyên gia của IMF đã tập trung vào hai giải pháp tái cơ cấu. Trước hết, đa dạng hóa động lực tăng trưởng, gia tăng đóng góp của khu vực tiêu dùng nội địa trong cấu trúc nền kinh tế. Thứ hai, thúc đẩy hội nhập thương mại dịch vụ, nâng cao mức độ liên kết dịch vụ trong khu vực để đưa tốc độ tăng trưởng lên nấc thang giá trị gia tăng cao hơn.

Đồng thời, chuyên gia khuyến nghị tiếp tục cải cách quy định trong nước, giảm những hạn chế quá mức đối với việc gia nhập thị trường, tăng cường cạnh tranh và minh bạch chính sách. Cùng với đó cần thúc đẩy hợp tác về quy định, nâng cấp hạ tầng số và hỗ trợ người lao động thích ứng với những thay đổi về nhu cầu kỹ năng thích ứng với AI, có thể giúp nâng mức GDP dài hạn của các nước trong khu vực thêm gần 1%, tạo động lực lan tỏa sâu rộng sang cả các ngành sản xuất chế tạo và chế biến.