IMF cảnh báo sức chống chịu của kinh tế toàn cầu 'chạm giới hạn', kêu gọi các chính phủ khẩn trương hành động

Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva cảnh báo kinh tế toàn cầu đang chịu sức ép từ chi phí vay nợ gia tăng, biến động năng lượng và những rủi ro tài chính mới. (Nguồn: Anadolu)

Phát biểu tại Hội nghị thường niên của IMF và Ngân hàng Thế giới (WB) ở Bangkok, Tổng Giám đốc Kristalina Georgieva cảnh báo, dư địa ứng phó với các cú sốc kinh tế đang thu hẹp do áp lực năng lượng, lạm phát kéo dài và lãi suất tăng cao.

Theo dự báo của IMF, kinh tế toàn cầu tăng trưởng 3,1% trong năm 2026, thấp hơn mức 3,4% của năm 2025.

Trong khi đó, xung đột tại Trung Đông gây gián đoạn nguồn cung năng lượng, nhu cầu liên quan trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục hỗ trợ tăng trưởng.

Nhờ tham gia sâu vào chuỗi cung ứng AI, các nền kinh tế như Thái Lan, Malaysia, Hàn Quốc và Singapore nhìn chung có kết quả tích cực hơn.

Ngược lại, các nước thu nhập thấp, đặc biệt là những quốc gia nhập khẩu năng lượng và ít hưởng lợi từ làn sóng AI, đang chịu sức ép lớn.

Chi phí vay nợ tăng cao cũng làm trầm trọng thêm khó khăn tài chính.

Người đứng đầu IMF cho hay, lợi suất trái phiếu chính phủ tại các nền kinh tế phát triển đã lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ, kéo theo chi phí vay vốn gia tăng tại các thị trường mới nổi.

Trong khi đó, tỷ lệ thu ngân sách dành để trả nợ ở các nước thu nhập thấp đã tăng từ 6% cách đây một thập kỷ lên 14% hiện nay.

Trước tình hình này, Tổng Giám đốc IMF kêu gọi các chính phủ tăng nguồn thu, rà soát chi tiêu và nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công.

Các khoản hỗ trợ chi phí lương thực, năng lượng cần tập trung vào nhóm dễ bị tổn thương và có thời hạn cụ thể.

Đặc biệt, bà Kristalina Georgieva đề nghị Trung Quốc thúc đẩy tiêu dùng trong nước, Mỹ tăng tiết kiệm và giảm thâm hụt ngân sách, còn châu Âu đẩy mạnh đầu tư nhằm thu hẹp mất cân đối kinh tế toàn cầu.

(theo Anadolu)