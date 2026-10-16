IMF cảnh báo rủi ro từ AI và tấn công mạng, kêu gọi hợp tác quốc tế

Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva phát biểu tại Washington, D.C., Mỹ. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN phát

Phát biểu tại hội nghị thường niên IMF và Ngân hàng Thế giới (WB) diễn ra từ ngày 12-18/10 ở Bangkok, Thái Lan, bà Georgieva nhấn mạnh: “Nhu cầu cấp thiết hiện nay là hợp tác quốc tế khẩn trương và thiết thực”. Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh các nền kinh tế phải đồng thời ứng phó với những sức ép tài chính và các rủi ro mới do công nghệ phát triển nhanh chóng.

Trong báo cáo ổn định tài chính toàn cầu công bố tháng 10/2026, IMF cảnh báo thị trường tài chính vẫn đối mặt với nhiều nguy cơ, dù hoạt động kinh tế và lợi nhuận doanh nghiệp nhìn chung còn vững. Quỹ xác định 3 rủi ro chính có thể gây biến động thị trường, gồm khả năng điều chỉnh mạnh giá tài sản liên quan đến AI nếu kỳ vọng về đầu tư và lợi nhuận không đạt được, lợi suất trái phiếu chính phủ tăng mạnh do áp lực lạm phát và mất cân đối tài khóa, cùng các sự cố an ninh mạng có thể làm gián đoạn dịch vụ tài chính hoặc suy giảm niềm tin.

Nợ công cũng là vấn đề đáng lo ngại. Theo IMF, nợ công toàn cầu dự kiến vượt 100% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vào năm 2030, trong khi chi phí vay tăng gây thêm sức ép lên ngân sách các nước. Tình trạng này có thể thu hẹp dư địa tài khóa dành cho đầu tư phát triển và ứng phó với các cú sốc kinh tế.

Rủi ro an ninh mạng liên quan đến AI cũng đang thúc đẩy các cơ quan quản lý tăng cường phối hợp. Trước đó, các bộ trưởng tài chính Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đã nhất trí tổ chức các cuộc diễn tập mô phỏng nhằm chuẩn bị ứng phó với những cuộc tấn công mạng có sử dụng AI. Các cuộc diễn tập dự kiến giúp đánh giá quy trình ứng phó hiện có và nâng cao khả năng bảo vệ hệ thống tài chính trước các mối đe dọa mới.

Những diễn biến trên cho thấy hợp tác quốc tế không chỉ cần thiết để xử lý các vấn đề kinh tế truyền thống như nợ công, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc hạn chế rủi ro công nghệ và bảo đảm ổn định tài chính toàn cầu.