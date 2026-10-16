IMF cảnh báo rủi ro gia tăng khi AI phát triển quá nhanh

Ngày 16-10, Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva cảnh báo rủi ro từ trí tuệ nhân tạo (AI) có thể lớn hơn những lợi ích mà công nghệ này mang lại nếu thiếu các biện pháp bảo vệ và khuôn khổ đạo đức phù hợp.

Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva phát biểu tại một phiên thảo luận trong khuôn khổ Hội nghị thường niên IMF - Ngân hàng Thế giới năm 2026 tại Bangkok, Thái Lan. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, phát biểu tại Hội nghị thường niên IMF - Ngân hàng Thế giới ở Bangkok, Thái Lan, bà Georgieva cho rằng AI đang tạo thêm động lực cho kinh tế toàn cầu, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ gây ra những cú sốc nếu mức tăng năng suất không đạt được nhanh và mạnh như kỳ vọng.

“Nếu không có các biện pháp bảo vệ, rủi ro có thể vượt quá cơ hội," người đứng đầu IMF nói. Bà nhấn mạnh việc phát triển AI không chỉ cần các quy định về an toàn mà còn phải dựa trên một nền tảng đạo đức đủ rõ ràng để định hướng quá trình ứng dụng công nghệ.

Theo bà Georgieva, để lợi ích từ AI được chia sẻ rộng rãi, các quốc gia trước hết cần bảo đảm những điều kiện nền tảng như nguồn điện ổn định, hạ tầng kỹ thuật số và hệ thống quy định phù hợp. Bà ví tốc độ phát triển của AI hiện nay như những chiếc xe đua Công thức 1 đang lao rất nhanh nhưng chưa có đủ hàng rào bảo vệ.

Người đứng đầu IMF cho rằng việc quản lý AI không thể chỉ đặt lên vai chính phủ, bởi lĩnh vực này thay đổi với tốc độ rất nhanh. Theo bà, một cơ chế phù hợp cần kết hợp khả năng tự điều chỉnh của doanh nghiệp, vai trò của cơ quan quản lý và sự tham gia của xã hội. Những nền kinh tế có ngành AI phát triển mạnh như Mỹ, Trung Quốc và Ấn Độ, cùng các quốc gia tham gia chuỗi cung ứng, cũng cần góp phần xây dựng các tiêu chuẩn chung.

Quan điểm này nhận được sự đồng tình từ Jack Clark, đồng sáng lập Anthropic, công ty công nghệ có trụ sở tại Mỹ. Reuters dẫn lời ông Clark cho rằng những “tiêu chuẩn hợp lý” là cần thiết để củng cố niềm tin vào AI và tạo điều kiện cho kinh tế phát triển. Ông cho biết Anthropic thường xuyên kiểm tra các hệ thống, công bố kết quả và cho phép bên thứ ba tiếp cận dữ liệu để đánh giá, song nhấn mạnh những biện pháp như vậy không nên hoàn toàn phụ thuộc vào sự tự nguyện của doanh nghiệp.

AI là một trong những chủ đề nổi bật tại Hội nghị thường niên IMF - Ngân hàng Thế giới năm nay. Trước đó, IMF cảnh báo nếu làn sóng đầu tư vào lĩnh vực này suy giảm mạnh, tăng trưởng và ổn định tài chính toàn cầu có thể chịu thêm sức ép.

Trong khi đó, phía Mỹ muốn các cuộc thảo luận dành nhiều sự chú ý hơn cho những cơ hội kinh tế mà AI mang lại. Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Erin Browne cho biết Washington đang trao đổi với các thành viên IMF về việc phản ánh rõ hơn vai trò của công nghệ này trong các văn kiện chung.

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