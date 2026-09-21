IMF cảnh báo nợ công toàn cầu vượt 100% GDP vào năm 2029

Biểu tượng của Quỹ tiền tệ quốc tế bên ngoài trụ sở ở Washington, Mỹ. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho rằng các chính phủ cần nỗ lực hơn nữa để thu hẹp thâm hụt ngân sách và kiểm soát nợ toàn cầu, hiện đã lên mức cao kỷ lục.

Theo IMF, nợ công toàn cầu được dự báo sẽ vượt 100% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vào năm 2029, sớm hơn 2 năm so với dự báo trước đây, chủ yếu do nợ của Mỹ và Trung Quốc tăng mạnh.

Phát biểu ngày 20/9 tại Diễn đàn Kinh tế Qatar ở New York, Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva cho biết các chính phủ đã hiểu rõ hơn về sự cần thiết phải củng cố tài khóa, nhưng hành động thực tế vẫn chưa đủ.

Bà Georgieva nói: “Chúng tôi đã cảnh báo rằng cần phải củng cố tài khóa và nhận thấy sự đồng thuận khá lớn về vấn đề này, nhưng hành động vẫn chưa đủ.”

Theo IMF, nợ công toàn cầu được dự báo sẽ vượt 100% GDP vào năm 2029, sớm hơn 2 năm so với dự báo trước đó. Động lực chính đến từ mức tăng mạnh nợ của Mỹ và Trung Quốc.

Người đứng đầu IMF cho biết tổ chức này đã nhiều lần kêu gọi Mỹ chú ý đến tình hình tài khóa. Theo bà, qua các cuộc trao đổi với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, phía Mỹ đã nhận thức rằng tình trạng hiện nay không thể duy trì và cần từng bước giảm thâm hụt ngân sách cũng như nợ công.

Bà Georgieva nhiều lần cảnh báo về những rủi ro từ nợ gia tăng và kêu gọi các nước thành viên hành động. Tháng trước, bà cho rằng phần lớn các nền kinh tế phát triển, trong đó có Mỹ, đang có quỹ đạo nợ đòi hỏi các nhà hoạch định chính sách phải đặc biệt lưu ý.

Bà cũng cảnh báo lạm phát vẫn “cứng đầu” và các ngân hàng trung ương trên thế giới có thể cần noi theo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) trong việc tăng lãi suất. Theo bà, chi phí vay cao hơn sẽ khiến việc trả nợ trở nên khó khăn hơn.

Theo Tổng Giám đốc IMF, những gián đoạn trong hoạt động cung cấp năng lượng và vận tải đang gây ảnh hưởng đến các nước sản xuất hàng hóa như Qatar, Kuwait và Iraq, khiến các nền kinh tế này có khả năng phải đối mặt với “mức suy giảm mạnh.”

Tuy nhiên, bà Georgieva cho rằng Qatar (Ca-ta) đã xây dựng được các bộ đệm tài chính đủ lớn để “bảo vệ nền kinh tế hiện nay.” Trước khi xung đột với Iran bùng phát trong năm nay, Qatar là nước xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) lớn thứ hai thế giới.

Bà cũng nhận định các nền kinh tế mới nổi hiện có chính sách tiền tệ tương đương, thậm chí tốt hơn các nền kinh tế phát triển, trong bối cảnh nợ tại các nền kinh tế phát triển đã tăng mạnh.

IMF dự kiến cập nhật các dự báo về kinh tế toàn cầu và lạm phát vào tháng tới. Hiện tổ chức này dự báo kinh tế Qatar sẽ suy giảm 8,6% trong năm 2026, đồng thời cảnh báo sự bất định kéo dài trên thị trường LNG là một rủi ro đối với triển vọng tăng trưởng của Qatar.

Trước khi xung đột với Iran xảy ra, IMF dự báo nền kinh tế Qatar sẽ tăng trưởng 6,1% trong năm nay./.