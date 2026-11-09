IMF cảnh báo nguy cơ tăng trưởng kinh tế toàn cầu chững lại do AI

Phát biểu tại trụ sở IMF ở Washington, Tổng Giám đốc Kristalina Georgieva cho rằng, bất kỳ sự suy giảm nào trong tăng trưởng kinh tế nhờ AI đều cần được các ngân hàng trung ương cân nhắc. Bà đồng thời nhấn mạnh, biến động thị trường kéo dài có thể làm gia tăng những thách thức đối với các nhà hoạch định chính sách, nhất là khi nguy cơ mất ổn định giá cả ngày càng lớn.

Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán công nghệ vừa trải qua một đợt bán tháo mạnh. Giới đầu tư ngày càng nghi ngờ liệu các doanh nghiệp có thể tạo ra lợi nhuận tương xứng với những khoản tiền khổng lồ đang đổ vào AI, từ phát triển trung tâm dữ liệu đến mở rộng năng lực tính toán.

Bên cạnh những bất ổn trên thị trường, tình hình chính trị tại Mỹ cũng tạo thêm áp lực đối với ngành công nghệ. Chiến thắng của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ được cho là làm gia tăng kỳ vọng về các biện pháp quản lý AI chặt chẽ hơn, đặc biệt đối với hoạt động phát triển trung tâm dữ liệu. Đảng này dự kiến thúc đẩy các quy định mới về AI khi nắm quyền kiểm soát Quốc hội vào tháng 1.

Theo IMF, vấn đề không chỉ nằm ở nguy cơ thị trường công nghệ điều chỉnh, mà còn ở vai trò ngày càng lớn của đầu tư AI đối với nền kinh tế. Dòng vốn vào lĩnh vực này đang hỗ trợ tăng trưởng tại một số quốc gia, đồng thời góp phần bù đắp tác động từ cú sốc nguồn cung dầu liên quan đến xung đột tại Tây Á. Tuy nhiên, đầu tư AI tăng mạnh cũng có thể làm gia tăng áp lực lạm phát và tạo ra những rủi ro đối với ổn định tài chính.

Trong báo cáo trước đó, IMF đã cảnh báo về những hệ quả tiềm tàng nếu làn sóng đầu tư AI đảo chiều. Theo đánh giá của tổ chức này, sự sụt giảm mạnh trong đầu tư AI có thể khiến GDP toàn cầu giảm 1,1% vào năm 2028. Đối với Mỹ, mức suy giảm tiềm tàng có thể lên tới 1,8%.

IMF nhấn mạnh đây là những ước tính về rủi ro suy giảm, không phải dự báo chắc chắn về diễn biến kinh tế trong tương lai.

Trong bối cảnh đó, các ngân hàng trung ương đang đứng trước bài toán kép: vừa kiểm soát lạm phát, vừa chuẩn bị ứng phó với khả năng một trong những động lực tăng trưởng quan trọng nhất của kinh tế toàn cầu suy yếu.