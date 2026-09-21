IMF cảnh báo nền kinh tế thế giới vẫn đối mặt với nhiều rủi ro

Bà Kristalina Georgieva (bên phải) phát biểu trong phiên đặc biệt của Diễn đàn Kinh tế Qatar ở New York, Mỹ ngày 20-9-2026

Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), bà Kristalina Georgieva ngày 20-9 cho biết, kinh tế thế giới đang đối mặt với những rủi ro từ lạm phát dai dẳng, chi phí trả nợ cao và đầu tư vào AI, mặc dù nó đã chứng tỏ khả năng phục hồi tốt hơn nhiều người lo ngại.

Phát biểu trong cuộc đối thoại tại phiên đặc biệt của Diễn đàn Kinh tế Qatar ở thành phố New York, Mỹ ngày 20-9, bà Georgieva nhận định: "Lạm phát vẫn dai dẳng và sẽ không sớm được giải quyết. Điều đó có nghĩa là nhiều ngân hàng trung ương phải thắt chặt chính sách tiền tệ".

Bà Georgieva lưu ý rằng nỗ lực để đảm bảo ổn định giá cả cũng làm tăng chi phí và khó khăn trong việc trả nợ.

Bà nói thêm rằng mọi người đều hiểu sự cần thiết của việc củng cố tài chính, nhưng chưa có đủ hành động cụ thể.

Hơn nữa, những rủi ro tiềm tàng từ đòn bẩy và tài chính tuần hoàn trong đầu tư vào AI là "điều chúng ta phải hết sức lưu tâm".

"Nếu AI gây thất vọng vì chúng ta đặt kỳ vọng rất cao nhưng không hiện thực được, nó có thể dẫn đến một cú sốc đối với hệ thống" - bà cảnh báo.

Bà Georgieva cho biết thêm, rủi ro trong việc tài trợ cho AI chủ yếu tập trung ở Mỹ trong khi nhiều bên ở châu Á và châu Âu cũng tham gia vào chuỗi cung ứng AI.

Theo bà Georgieva, dự báo mới nhất của IMF về nền kinh tế thế giới dự kiến ​​được công bố vào tháng 10 sẽ phản ánh thực tế rằng rủi ro vẫn ở mức cao.

Bà Georgieva cho biết: "Đạt được mức tăng trưởng khoảng 3% là một thành tựu to lớn, sau tất cả những cú sốc mà chúng ta đã trải qua".

Tuy nhiên, bà Georgieva cho biết cũng có những dấu hiệu lạc quan từ những hành động nhanh chóng và kịp thời để đối phó với cú sốc nguồn cung năng lượng.

"Mặc dù người ta nói nhiều về một thế giới bị chia cắt. Và quả thực, thế giới đang ngày càng ít thống nhất hơn. Nhưng đây vẫn là một thế giới mà chúng ta phụ thuộc lẫn nhau và cùng hợp tác" bà Georgieva nói.

"Chúng ta phải rất thận trọng. Rủi ro rất cao và sự bất ổn đang trở thành điều bình thường mới", bà nói thêm.

Theo Xinhua