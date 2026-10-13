IMF cảnh báo mối đe dọa từ AI đối với lĩnh vực tài chính

Quang cảnh sàn giao dịch chứng khoán Frankfurt, Đức. Ảnh minh họa: THX/TTXVN phát

Cảnh báo này được đưa ra trong Báo cáo Ổn định Tài chính Toàn cầu mới nhất của IMF, công bố vào ngày thứ hai trong chương trình Hội nghị thường niên của IMF và Ngân hàng Thế giới (WB) được tổ chức tại thủ đô Bangkok (Thái Lan).

Báo cáo nhấn mạnh những rủi ro này có thể xảy ra trong ngắn hạn, dẫn đến các điều kiện tài chính bị thắt chặt đột ngột và gây chao đảo thị trường. Sự bùng nổ gần đây của AI kéo theo làn sóng đầu tư vào sản xuất bán dẫn và xây dựng các trung tâm dữ liệu đã tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng toàn cầu, bất chấp những biến động địa chính trị như xung đột tại Trung Đông. Tuy nhiên, IMF cảnh báo ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy hoạt động đầu tư và khả năng sinh lời của AI suy yếu hoặc kém bền vững có nguy cơ trở thành cú sốc kích hoạt đợt điều chỉnh trên thị trường.

Bên cạnh đó, IMF nhận định dù AI ngày càng đóng vai trò là nguồn lực tăng trưởng kinh tế toàn cầu, công nghệ này cũng gây ra những rủi ro chưa từng có.

Báo cáo nhấn mạnh các sự cố an ninh mạng nghiêm trọng nguy cơ làm suy giảm niềm tin thị trường, đồng thời gây gián đoạn hoạt động cũng như cơ sở hạ tầng thiết yếu của thị trường tài chính.

IMF nhận định rủi ro xảy ra các cuộc tấn công mạng nhắm vào các thể chế tài chính hoặc hạ tầng thị trường then chốt ngày càng tăng khi các năng lực của AI tiếp tục cải tiến. Hậu quả có thể rất nghiêm trọng bởi tốc độ chuyển đổi số nhanh nhưng đồng thời bộc lộ nhiều lỗ hổng an ninh mạng. Trong khi đó, hệ thống tài chính toàn cầu cũng đối mặt với rủi ro khác là lợi suất trái phiếu tăng vọt, nguy cơ gây ra những tác động nghiêm trọng do tầm quan trọng của thị trường trái phiếu chính phủ.