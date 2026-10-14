IMF cảnh báo làn sóng đầu tư AI có thể gây bất ổn tài chính

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Trong Báo cáo Ổn định Tài chính Toàn cầu công bố ngày 13-10, IMF nhận định đầu tư AI đã góp phần bù đắp tác động tiêu cực từ xung đột tại Trung Đông và tình trạng bất định về chính sách. Lợi nhuận doanh nghiệp vững chắc cùng kỳ vọng vào công nghệ mới cũng đang hỗ trợ thị trường.

Tuy nhiên, IMF cho rằng lợi ích kinh tế từ AI có thể thấp hơn kỳ vọng, trong khi việc phát triển năng lực công nghệ có thể không cần lượng vốn lớn như dự kiến. Nếu kỳ vọng bị điều chỉnh, thị trường có nguy cơ chịu cú sốc.

Ông Athanasios Vamvakidis, Phó giám đốc Vụ Tiền tệ và Thị trường vốn của IMF, cảnh báo một đợt điều chỉnh liên quan đến AI có thể tác động đến giá tài sản và đầu tư, sau đó lan sang nền kinh tế thực và các thị trường khác.

Việc sử dụng đòn bẩy có thể khiến cú sốc nghiêm trọng hơn, buộc nhà đầu tư bán tài sản để đáp ứng nghĩa vụ tài chính. IMF kêu gọi hạn chế đòn bẩy quá mức, kể cả trong giao dịch phái sinh và vay ký quỹ.

Bên cạnh AI, IMF xác định lợi suất trái phiếu chính phủ tăng mạnh và các cuộc tấn công mạng quy mô lớn là những nguy cơ đối với ổn định tài chính. Nợ công cao, thâm hụt ngân sách kéo dài và nhu cầu phát hành trái phiếu lớn đang tạo thêm sức ép, trong khi các ngân hàng trung ương thu hẹp bảng cân đối kế toán.

Dù thị trường trái phiếu đến nay vẫn tương đối ổn định, IMF cảnh báo khả năng hấp thụ lượng trái phiếu ngày càng lớn có thể trở thành thách thức. Tổ chức này kêu gọi các chính phủ đưa nợ công về quỹ đạo bền vững.

Về an ninh mạng, IMF cho biết hơn 70% trường hợp được ghi nhận từ đầu năm 2026, các nhà cung cấp phần mềm gần như không có thời gian vá lỗ hổng trước khi bị khai thác. Sự phụ thuộc vào một số ít nhà cung cấp công nghệ thiết yếu cũng làm tăng nguy cơ lây lan sự cố.

IMF khuyến nghị tăng cường giám sát rủi ro, củng cố an ninh mạng và xử lý sớm các điểm yếu tài chính, bởi một cú sốc riêng lẻ có thể kích hoạt những rủi ro tiềm ẩn trên toàn hệ thống.