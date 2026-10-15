IMF cảnh báo cú sốc năng lượng và rủi ro AI đe dọa kinh tế châu Á

Quang cảnh cảng hàng hóa ở Busan (Hàn Quốc). (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 15/10, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo tăng trưởng kinh tế châu Á sẽ chậm lại trong năm tới, đồng thời cảnh báo những rủi ro ngày càng gia tăng từ cú sốc năng lượng do cuộc xung đột tại Trung Đông gây ra, khả năng thị trường trí tuệ nhân tạo (AI) điều chỉnh sau đợt tăng nóng và tác động từ lợi suất trái phiếu toàn cầu tăng.

Trong báo cáo triển vọng kinh tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương, IMF cũng cho rằng những bất ổn về định hướng chính sách tiền tệ của Mỹ có thể khiến thị trường tài chính châu Á tiếp tục biến động mạnh.

Định chế tài chính này nhận định: “Biến động tỷ giá và dòng vốn đã gia tăng kể từ khi xảy ra cú sốc năng lượng trong năm nay,” đồng thời cho biết một số nền kinh tế mới nổi đang chịu áp lực mất giá đồng nội tệ.

Theo IMF, dòng vốn đầu tư nước ngoài đổ vào khu vực nhìn chung vẫn khá ổn định. Tuy nhiên, diễn biến này đi kèm với tình trạng rút vốn khỏi một số thị trường, trong đó có cổ phiếu công nghệ Hàn Quốc.

IMF dự báo chính sách tiền tệ của Mỹ sẽ tiếp tục thắt chặt trong những tháng cuối năm nay. Định chế này lưu ý, sự kết hợp giữa chính sách tiền tệ thắt chặt và áp lực tài khóa tại hầu hết các nền kinh tế phát triển lớn có thể tiếp tục đẩy lợi suất trái phiếu tăng trên khắp khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

IMF hiện dự báo kinh tế châu Á tăng trưởng 4,8% trong năm 2026 và 4,4% trong năm 2027. Các mức dự báo này cao hơn so với dự báo hồi tháng 4/2026, nhưng vẫn cho thấy tăng trưởng chậm lại so với mức 5% của năm 2025.

Theo IMF, việc điều chỉnh dự báo chủ yếu phản ánh tác động thúc đẩy tăng trưởng từ làn sóng đầu tư và phát triển AI đối với các nền kinh tế châu Á phát triển. Nhóm này được dự báo tăng trưởng 3,2% trong năm 2026, so với mức 2,5% của năm ngoái.

Trong khi đó, các nền kinh tế châu Á mới nổi tiếp tục là động lực tăng trưởng chính của khu vực, nhưng tốc độ tăng trưởng có thể giảm xuống 5,1% trong năm 2026, từ mức 5,6% năm 2025, do tác động tiêu cực của giá năng lượng tăng cao.

IMF cảnh báo nếu xung đột tại Trung Đông kéo dài trong tình trạng bế tắc, giá hàng hóa có thể duy trì ở mức cao và các kho dự trữ dầu mỏ có nguy cơ cạn kiệt.

Một đợt điều chỉnh nhu cầu AI cũng có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Tác động đối với châu Á có thể đặc biệt rõ nét do khu vực này tham gia sâu vào chuỗi sản xuất và cung ứng các sản phẩm liên quan đến AI.

IMF cho biết thêm, trong bối cảnh lợi suất trái phiếu toàn cầu tăng, những căng thẳng trên thị trường nợ công tại các bên phát hành trái phiếu lớn như Mỹ, Anh, Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) và Nhật Bản có thể lan sang thị trường trái phiếu châu Á.

Điều này có thể đẩy lợi suất tăng cao hơn và làm trầm trọng thêm những điểm yếu về tài khóa vốn đã ở mức đáng lo ngại.

Định chế tài chính này khuyến nghị các ngân hàng trung ương châu Á tiếp tục ưu tiên ổn định giá cả và “phản ứng kịp thời” nếu áp lực lạm phát kéo dài dai dẳng hơn.

Về chính sách tài khóa, IMF cho rằng các biện pháp hỗ trợ cần có mục tiêu cụ thể và chỉ áp dụng trong thời gian nhất định, đồng thời kêu gọi các nước trong khu vực tránh áp dụng trợ cấp nhiên liệu đại trà hoặc kiểm soát giá trên diện rộng, do những biện pháp này có thể gây tốn kém hơn./.