IMF cảnh báo ba rủi ro lớn từ làn sóng AI tại châu Âu

Liên minh châu Âu đứng trước những cơ hội và sức ép mới khi AI phát triển nhanh chóng. (Nguồn: CIO)

Nhận định được IMF đưa ra trong báo cáo chuyên đề chuẩn bị cho hội nghị không chính thức của các Bộ trưởng tài chính Liên minh châu Âu (EU) tại Dublin, Ireland, diễn ra ngày 18-19/9.

Theo báo cáo, tác động của AI sẽ không đồng đều giữa các quốc gia, khu vực và nhóm lao động, trong đó các nền kinh tế phát triển được dự báo hưởng lợi nhiều hơn nhờ năng lực chuẩn bị và khả năng tiếp cận công nghệ tốt hơn.

IMF ước tính khoảng 60% người lao động tại các nền kinh tế phát triển ở châu Âu đang làm những công việc chịu tác động đáng kể từ AI.

Công nghệ này có thể giúp một bộ phận người lao động nâng cao năng suất, nhưng đồng thời làm gia tăng nguy cơ mất việc khi các nhiệm vụ lặp lại được tự động hóa, đặc biệt tại những ngành nghề có khả năng thay thế một phần hoặc toàn bộ lao động bằng AI.

Một trong những vấn đề đáng chú ý khác là sức ép lên hệ thống năng lượng.

Theo IMF, các trung tâm dữ liệu hiện tiêu thụ khoảng 3% tổng lượng điện của châu Âu và nhu cầu này có thể tăng mạnh khi hoạt động phát triển, vận hành và sử dụng AI mở rộng.

Các trung tâm công nghệ lớn như Frankfurt, London, Amsterdam, Paris và Dublin đang chịu sức ép ngày càng lớn khi sự tập trung của các trung tâm dữ liệu đặt thêm áp lực lên lưới điện địa phương.

Để đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng, IMF khuyến nghị EU đẩy mạnh đầu tư vào hạ tầng lưới điện xuyên biên giới và tăng cường hội nhập thị trường năng lượng giữa các nước thành viên.

Theo tổ chức này, việc nâng cao khả năng kết nối và chia sẻ nguồn điện sẽ giúp Brussels ứng phó tốt hơn với nhu cầu năng lượng phát sinh từ quá trình phát triển AI.

Bên cạnh vấn đề năng lượng và việc làm, IMF cũng cảnh báo về nguy cơ châu Âu gia tăng phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài trong lĩnh vực AI. Trong khi đó, hiện Mỹ và Trung Quốc đang giữ vị thế nổi bật trong việc phát triển các mô hình AI.

Tổ chức này đồng thời kêu gọi các nước châu Âu tăng đầu tư vào năng lực AI trong nước, qua đó hạn chế những rủi ro liên quan đến sự phụ thuộc vào công nghệ.

IMF cho rằng, việc hoàn thiện thị trường chung EU là một trong những điều kiện quan trọng để các quốc gia thành viên tận dụng tốt hơn những lợi ích của AI.

Một thị trường chung hiệu quả hơn có thể tạo điều kiện phân bổ nguồn lực, vốn, lao động và công nghệ đồng đều hơn, qua đó hạn chế sự gia tăng khoảng cách giữa các nền kinh tế trong quá trình chuyển đổi số.

(theo Asharq Al-Awsat)