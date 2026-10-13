IMF: ASEAN-5 tăng trưởng vượt dự báo nhờ làn sóng đầu tư công nghệ

Kinh tế toàn cầu dự kiến tăng trưởng 3,1% trong năm nay và 3,4% vào năm 2027, theo báo cáo Triển vọng kinh tế thế giới (World Economic Outlook) được Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) công bố trong khuôn khổ Hội nghị thường niên IMF và Nhóm Ngân hàng Thế giới (WBG) năm 2026 đang diễn ra tại Bangkok, Thái Lan.

Như vậy, mức dự báo cho năm nay được điều chỉnh tăng nhẹ 0,1 điểm % so với con số 3% mà IMF đưa ra hồi tháng 7. Trong khi đó, dự báo tăng trưởng năm 2027 không thay đổi.

“Hoạt động kinh tế trong nửa đầu năm 2026 duy trì tốt hơn kỳ vọng, bất chấp tác động tiêu cực từ cuộc xung đột kéo dài ở Trung Đông và những căng thẳng thương mại tiếp diễn”, IMF lý giải việc điều chỉnh dự báo.

Trong số các nền kinh tế lớn (major economies), IMF dự báo Mỹ tăng trưởng 2,3% trong cả năm 2026 và 2027. Dự báo năm nay không thay đổi, trong khi triển vọng năm sau tăng 0,1 điểm %. Kinh tế Mỹ được kỳ vọng tiếp tục được hỗ trợ bởi tiêu dùng tư nhân vững chắc, các biện pháp cắt giảm thuế và đầu tư vào AI. Tuy nhiên, tác động tích cực từ đầu tư AI sẽ phần nào bị triệt tiêu bởi tỷ trọng hàng hóa nhập khẩu lớn trong các khoản đầu tư này.

Trung Quốc được dự báo tăng trưởng 4,5% trong năm 2026 - giảm 0,1 điểm % so với dự báo trước đó và thấp hơn mức 5% của năm 2025. Theo IMF, giá dầu toàn cầu tăng cao cùng tình trạng bất ổn kéo dài đang tạo sức ép lên triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế này.

Ấn Độ tiếp tục là nền kinh tế lớn tăng trưởng nhanh nhất thế giới, với mức tăng trưởng được dự báo đạt 7% trong năm 2026 - cao hơn 0,6 điểm % so với dự báo hồi tháng 7. Động lực tăng trưởng đến từ nhu cầu trong nước duy trì khả năng chống chịu tốt và lĩnh vực dịch vụ phát triển vững chắc.

Tại khu vực ASEAN, nhóm ASEAN-5, gồm Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan, được dự báo tăng trưởng 4,4% trong năm 2026 - tăng so với mức dự báo 4,1% trước đó. Kết quả này có được nhờ dòng vốn đầu tư vào các trung tâm dữ liệu – hạ tầng quan trọng phục vụ sự bùng nổ của AI, trong bối cảnh chu kỳ công nghệ toàn cầu đang khởi sắc.

Dự báo tăng trưởng của Ấn Độ và nhóm ASEAN-5 được điều chỉnh khá nhiều so với báo cáo hồi tháng 7.

Theo báo cáo của IMF, đầu tư mạnh vào các lĩnh vực công nghệ, đặc biệt là AI, đang đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ kinh tế toàn cầu. Dòng vốn này tạo ra nhu cầu mới, đồng thời thúc đẩy xuất khẩu tại những quốc gia có hoạt động đầu tư công nghệ cao.

Ngược lại, các quốc gia ít tham gia vào chuỗi giá trị công nghệ và phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng phải đối mặt với chi phí gia tăng, thu nhập thực tế suy giảm và dư địa tài khóa bị thu hẹp.

“Trong số này có nhiều quốc gia thu nhập thấp và dễ bị tổn thương. Điều đó làm gia tăng nguy cơ những cú sốc gần đây sẽ khiến khoảng cách thu nhập giữa các quốc gia và ngay trong từng quốc gia ngày càng nới rộng”, IMF cảnh báo.

Về lạm phát, IMF dự báo lạm phát chung toàn cầu ở mức 4,7% trong năm nay, tăng so với mức 4,1% của năm 2025, chủ yếu do giá năng lượng và thực phẩm tăng cao.

Đến năm 2027, lạm phát toàn cầu được dự báo giảm trở lại còn 4,1%. Tuy nhiên, IMF bày tỏ quan ngại rằng tình trạng bế tắc kéo dài hoặc xung đột leo thang tại Trung Đông có thể khiến giá năng lượng và thực phẩm tiếp tục neo cao, qua đó gia tăng áp lực lạm phát.

Báo cáo IMF nhấn mạnh: “Mọi biện pháp hỗ trợ của chính phủ nhằm giảm nhẹ tác động từ việc giá năng lượng và thực phẩm tăng cao cần mang tính tạm thời, có mục tiêu cụ thể, không gây méo mó thị trường và không làm tổn hại đến các mục tiêu bảo đảm tính bền vững tài khóa”.

Theo Reuter, bà Silvana Tenreyro, Kinh tế trưởng của IMF, trao đổi với báo chí rằng kinh tế toàn cầu đã cho thấy khả năng chống chịu, nhưng khả năng này đang chịu sức ép, trong khi các rủi ro đối với tăng trưởng nghiêng về chiều hướng tiêu cực.

Bà cảnh báo: “Xung đột kéo dài ở Trung Đông có thể tạo thêm áp lực lạm phát và làm chậm tăng trưởng. Triển vọng tài khóa xấu đi, việc đánh giá lại khả năng sinh lời của AI và các hiện tượng thời tiết cực đoan cũng có thể khiến triển vọng kinh tế suy yếu hơn nữa”.

Trong cuộc phỏng vấn với Reuters, bà Petya Koeva Brooks, Phó Giám đốc bộ phận nghiên cứu của IMF, cho biết các quốc gia và doanh nghiệp đã nhanh chóng triển khai biện pháp ứng phó với cú sốc giá dầu, như sử dụng nguồn dự trữ, chuyển sang các nhà cung cấp và nguồn năng lượng thay thế, đồng thời cắt giảm nhu cầu tiêu thụ dầu. Theo bà, nếu không có những biện pháp này, tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm nay có thể giảm xuống còn 2,5%. Tuy nhiên, hiệu quả của các biện pháp ứng phó đang dần suy yếu khi chiến sự kéo dài.

Đỗ Kiều (theo Nikkei Asia, Reuters)