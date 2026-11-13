Imexpharm tăng tốc hậu đổi chủ

Imexpharm hiện là doanh nghiệp dẫn đầu mảng thuốc kháng sinh tại Việt Nam. Ảnh: Doanh nghiệp

Mở rộng quy mô và đa dạng hóa ngoài kháng sinh

Trong quý III/2026, mặc dù doanh thu thuần giảm nhẹ 5% so với cùng kỳ, Công ty CP Dược phẩm Imexpharm (HoSE: IMP) vẫn ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng 9%, đạt 84 tỷ đồng. Động lực giữ nhịp lợi nhuận đến từ việc giá vốn hàng bán giảm 7,5%, xuống còn 321 tỷ đồng cùng doanh thu tài chính tăng hơn gấp đôi lên mức 10 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của Imexpharm đạt 1.960 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ năm 2025; song lợi nhuận sau thuế vẫn tăng 5%, đạt 326 tỷ đồng. Kết quả này cùng việc cắt giảm 8% chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giúp công ty hoàn thành 61% chỉ tiêu doanh thu và 65% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Đi sâu vào cơ cấu doanh thu, trong khi kênh nhà thuốc truyền thống chịu áp lực chung của thị trường thì phân khúc bán lẻ qua hệ thống chuỗi nhà thuốc hiện đại của Imexpharm lại bứt phá mạnh mẽ.

Tính riêng quý III/2026, doanh thu từ kênh chuỗi nhà thuốc tăng tới 206% so với cùng kỳ, đóng góp 22% vào tổng doanh thu mảng thuốc không kê đơn (OTC).

Song song đó, kênh đấu thầu bệnh viện (ETC) tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột khi tăng trưởng 10% trong quý III và tăng 52% lũy kế 9 tháng đầu năm. Với việc sở hữu hệ thống nhà máy đạt chuẩn EU-GMP quy mô lớn nhất Việt Nam và nắm giữ khoảng 10% thị phần thuốc kháng sinh toàn quốc, việc gia tăng tỷ trọng các dòng thuốc chất lượng cao ở kênh ETC là yếu tố cốt lõi giúp Imexpharm nâng đỡ biên lợi nhuận trong 9 tháng qua.

Không chỉ dừng lại ở thế mạnh kháng sinh truyền thống, Imexpharm đang đẩy mạnh chiến lược đa dạng hóa sang các dòng thuốc điều trị bệnh lý mạn tính và chuyên khoa, đồng thời mở rộng độ phủ địa lý.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, công ty đã ra mắt 10 sản phẩm mới và triển khai 127 dự án nghiên cứu phát triển (R&D). Về mạng lưới phân phối, tháng 8/2026, Imexpharm chính thức thành lập chi nhánh Hải Phòng. Đây là chi nhánh thứ hai tại miền Bắc của doanh nghiệp (sau chi nhánh Hà Nội thành lập cách đây 25 năm), đánh dấu bước tiến mạnh mẽ nhằm khai phá thị trường phía Bắc sau khi đã phủ kín mạng lưới tại miền Nam.

Về năng lực sản xuất, Imexpharm đang dồn lực đầu tư Tổ hợp nhà máy dược phẩm Cát Khánh (Nhà máy IMP5) tại tỉnh Đồng Tháp. Khởi công từ quý IV/2025 với tổng vốn đầu tư gần 1.500 tỷ đồng, dự án dự kiến vận hành thương mại từ năm 2028 theo tiêu chuẩn EU-GMP và WHO-GMP, tập trung sản xuất các dòng thuốc tim mạch, cơ xương khớp, tiêu hóa và tiểu đường. Cùng với đó, doanh nghiệp cũng phê duyệt hạn mức tín dụng 800 tỷ đồng trong năm 2026 để nâng cấp các nhà máy hiện hữu.

Imexpharm sở hữu hệ thống nhà máy đạt chuẩn EU-GMP quy mô lớn nhất Việt Nam. Ảnh: DN.

Trợ lực từ cổ đông chi phối Livzon

Loạt động thái đầu tư quy mô lớn của Imexpharm diễn ra ngay sau bước ngoặt thay đổi cấu trúc thượng tầng. Tháng 5/2026, Tập đoàn dược phẩm Livzon (Trung Quốc) đã chi khoảng 6.900 tỷ đồng để mua lại gần 61,8% cổ phần Imexpharm từ nhóm cổ đông liên quan đến Tập đoàn SK (Hàn Quốc), chính thức trở thành công ty mẹ chi phối.

Trong báo cáo bán niên 2026, Livzon xác định rõ chiến lược biến Việt Nam thành "bàn đạp" để mở rộng tầm ảnh hưởng ra toàn khu vực Đông Nam Á. Hiện thực hóa tham vọng này, tập đoàn Trung Quốc đã cử hai nhân sự cấp cao vào HĐQT Imexpharm để tham gia sâu vào công tác quản trị, đồng thời xúc tiến lộ trình chuyển giao công nghệ nhằm tận dụng tối đa hệ thống dây chuyền EU-GMP sẵn có của doanh nghiệp Việt.

Dấu ấn bước đầu của Livzon thể hiện qua việc chuyển giao kỹ thuật 3 sản phẩm thuốc tiêm vô trùng, gồm 2 loại kháng sinh và 1 thuốc điều trị dạ dày đòi hỏi tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng khắt khe cho Imexpharm.

Bên cạnh đó, Livzon đang chuẩn bị hồ sơ nhập khẩu 4 sản phẩm đặc trị vào Việt Nam, bao gồm 1 kháng thể đơn dòng và 3 loại thuốc hỗ trợ sinh sản. Nếu tiếp nhận phân phối các dòng sản phẩm này, Imexpharm sẽ bước chân vào phân khúc dược phẩm sinh học và thuốc chuyên biệt có biên lợi nhuận vượt trội, giảm bớt áp lực cạnh tranh ở mảng kháng sinh truyền thống.

Để đón đầu làn sóng hợp tác này, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, Imexpharm đã thông qua việc bổ sung ngành nghề xuất nhập khẩu dược phẩm và thực phẩm. Đây là bước chuẩn bị pháp lý để doanh nghiệp mở rộng phân phối thuốc nhập khẩu tại nội địa và từng bước vươn ra thị trường quốc tế.

Ngành dược Việt Nam đang chứng kiến cuộc sàng lọc mạnh mẽ ở cả hai kênh phân phối. Tại kênh ETC, các quy định quản lý đấu thầu thuốc vào bệnh viện ngày càng chặt chẽ.

Trong khi đó, tại kênh OTC, sự bành trướng của các chuỗi nhà thuốc hiện đại đã làm thay đổi hoàn toàn cán cân đàm phán giữa nhà sản xuất và nhà bán lẻ, buộc các hãng dược phải đồng thời giải bài toán chất lượng, giá thành và độ phủ.

Theo đánh giá của Chứng khoán DSC, bất chấp áp lực cạnh tranh ngắn hạn lên doanh thu, triển vọng kinh doanh của Imexpharm trong giai đoạn cuối năm 2026 – 2027 vẫn rất khả quan.

Việc liên tục kiểm soát tốt chi phí vận hành, mở rộng hệ thống phân phối phía Bắc và đặc biệt là sự bổ sung danh mục thuốc tiêm, thuốc đặc trị công nghệ cao từ sự hậu thuẫn của Livzon sẽ là bệ phóng giúp Imexpharm củng cố vững chắc vị thế trong nhóm 3 doanh nghiệp dược lớn nhất cả nước.