Imexpharm (IMP) lãi 260 tỷ đồng sau 9 tháng, đạt 65% mục tiêu lợi nhuận

Lãi sau thuế quý III tăng 9%

Theo Báo cáo tài chính quý III/2026, CTCP Dược phẩm Imexpharm (mã ck: IMP) ghi nhận doanh thu thuần đạt 543,6 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, giá vốn hàng bán giảm 8%, xuống còn 321 tỷ đồng. Nhờ đó, lợi nhuận gộp chỉ giảm nhẹ, còn 223 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu tài chính tăng mạnh lên 9,5 tỷ đồng, gần gấp đôi cùng kỳ, chủ yếu nhờ khoản lãi tiền gửi. Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính giảm 27%, còn 7,3 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay giảm tới 36%. Cùng lúc đó, chi phí bán hàng tăng nhẹ 4%, lên 84 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 7%, còn 36 tỷ đồng.

Sau khi cân đối các khoản doanh thu và chi phí, Imexpharm ghi nhận 83,9 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý III, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2025.

Kết quả quý III cũng góp phần cải thiện bức tranh kinh doanh lũy kế của doanh nghiệp. Sau 9 tháng đầu năm, IMP đạt 1.652 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 8% so với cùng kỳ, nhưng lợi nhuận sau thuế tăng gần 8%, lên 259,9 tỷ đồng.

So với kế hoạch được ĐHĐCĐ thường niên thông qua, Imexpharm đã thực hiện 52% mục tiêu doanh thu và khoảng 65% mục tiêu lợi nhuận trước thuế.

Tiền mặt và tiền gửi tăng 29%

Tại cuối quý III/2026, tổng tài sản của Imexpharm đạt gần 3.000 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn đạt hơn 1.720 tỷ đồng, tăng 14%. Tiền mặt và tiền gửi của doanh nghiệp đạt 523 tỷ đồng, tăng 29% so với đầu năm và chiếm khoảng 18% tổng tài sản.

Hàng tồn kho và các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong tài sản ngắn hạn. Giá trị hàng tồn kho ở mức gần 688 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Đáng chú ý, phải thu ngắn hạn tăng 38%, lên 454 tỷ đồng.

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của Imexpharm tại cuối quý III ghi nhận 534 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm. Phần lớn trong số này là nợ ngắn hạn, với 431 tỷ đồng. Nợ vay tài chính ở mức 212 tỷ đồng, gồm 112 tỷ đồng vay ngắn hạn và 100 tỷ đồng vay dài hạn tại các ngân hàng.