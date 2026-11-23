Im Si Wan (nhóm ZE:A), nam chính trong bộ phim truyền hình phát sóng thứ Hai - thứ Ba trên đài tvN mang tên Love in Disguise, sẽ khép lại phần nhạc phim bằng việc đích thân thể hiện ca khúc OST cuối cùng.

Vào ngày 23/11, đơn vị sản xuất nhạc phim (OST) Stone Music thông báo rằng Like You, ca khúc thứ 7 trong loạt nhạc phim Love in Disguise do Im Si Wan thể hiện sẽ chính thức ra mắt vào lúc 18 giờ ngày 24/11 (giờ Hàn Quốc).

Like You là một bản nhạc thuộc thể loại soul pop, kết hợp giữa nhịp điệu tươi vui và giai điệu ấm áp. Với cụm từ "Like You" (Thích bạn) được lặp đi lặp lại một cách trực diện trong phần điệp khúc, bài hát truyền tải trọn vẹn sự phấn khích chân thành cùng những tình cảm sâu sắc dành cho một người đặc biệt. Im Si Wan, nam chính của bộ phim, đã gửi gắm trọn vẹn cảm xúc của nhân vật vào giọng hát của mình, khép lại chuỗi nhạc phim của tác phẩm này.

Vào trưa ngày 25/11 (giờ Hàn Quốc), một ngày sau khi Like You được phát hành, một album tổng hợp các ca khúc trong Love in Disguise cũng sẽ ra mắt. Album bao gồm tổng cộng 46 bản nhạc, trong đó có 7 bài hát có lời và 39 bản nhạc nền (score) từng xuất hiện trong các phân cảnh quan trọng của bộ phim.

Danh sách các bài hát có lời bao gồm: DARKROOM của Youngseo (nhóm ALLDAY PROJECT), ca khúc vang lên ở cuối tập 1, tiếp nối là Falling của Meego, Drawn của THAMA, GUILTY PLEASURE của I.N (nhóm Stray Kids), Shadow của Min Jiwoon và Actually của Tuesday Beach Club. Ca khúc Like You của Im Si Wan là bài hát cuối cùng trong danh sách này.

Love in Disguise là một bộ phim lãng mạn đầy kịch tính, xoay quanh một người thừa kế tập đoàn thế hệ thứ ba đầy kiêu ngạo, nhân vật bất ngờ trở thành nghi phạm trong một vụ án giết người và một nữ thám tử xuất thân từ lực lượng đặc biệt, người đã cải trang thành thư ký riêng của anh ta. Phim có sự tham gia của Im Si Wan và Seol In Ah. Theo số liệu từ Nielsen Korea, bộ phim khởi chiếu vào ngày 19/10 với tỷ suất người xem đạt 5,6%, và đạt mức cao nhất là 6,0% ở tập 4. Tập 10, phát sóng vào ngày 17/11, ghi nhận tỷ suất người xem là 5,4%.