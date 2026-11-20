Ngày 25/3/1971, máy bay vận tải quân sự Il-76 do Cục thiết kế Ilyushin phát triển thực hiện chuyến bay đầu tiên.

Liên Xô khi đó cần một phương tiện có khả năng vận chuyển khối lượng hàng hóa lớn, hoạt động trên những đường băng ngắn và chưa được chuẩn bị hoàn chỉnh, đặc biệt tại các khu vực hẻo lánh ở Siberia, Viễn Đông và vùng Bắc Cực.

Il-76 được thiết kế với 4 động cơ phản lực cánh quạt D-30KP, cánh đặt cao, đuôi hình chữ T và khoang hàng có cửa nâng phía sau kết hợp đường dốc chuyên dụng.

Cấu hình này cho phép máy bay tiếp nhận nhiều loại hàng hóa, từ xe quân sự, pháo, thiết bị hậu cần đến binh sĩ và hàng cứu trợ.

Hệ thống càng đáp nhiều bánh giúp phân bổ trọng lượng, hỗ trợ hoạt động trên đường băng có chất lượng hạn chế.

Phiên bản Il-76M ban đầu có khả năng mang khoảng 40 tấn hàng hóa. Những biến thể sau đó như Il-76MD được cải tiến kết cấu, tăng trọng lượng cất cánh và dự trữ nhiên liệu, qua đó mở rộng tầm hoạt động.

Ngoài nhiệm vụ vận tải, Il-76 còn được phát triển thành nhiều dòng chuyên dụng. Đáng chú ý là Il-78 đảm nhiệm tiếp dầu trên không, trong khi A-50 sử dụng khung thân Il-76 làm nền tảng cho máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không.

Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, Il-76 phục vụ rộng rãi trong Không quân Liên Xô và được xuất khẩu sang nhiều quốc gia.

Sau khi Liên Xô tan rã, Nga tiếp tục duy trì dòng máy bay này, trong khi Trung Quốc, Ấn Độ, Algeria, Belarus, Angola và một số quốc gia khác cũng sử dụng các phiên bản Il-76 cho nhiệm vụ quân sự hoặc vận tải.

Điểm đáng chú ý là chương trình hiện đại hóa Il-76MD-90A của Nga. Máy bay được trang bị 4 động cơ PS-90A-76, cánh cải tiến, hệ thống điện tử hàng không hiện đại và kết cấu càng đáp gia cường.

Tải trọng tối đa được nâng lên khoảng 60 tấn, cho phép vận chuyển nhiều loại khí tài nặng hơn so với các phiên bản trước.

Tuy nhiên, Il-76 đang đối mặt với thách thức về tuổi đời của đội bay, chi phí bảo dưỡng và năng lực sản xuất.

Việc chế tạo Il-76MD-90A tại nhà máy Aviastar-SP cũng chưa đạt được tốc độ như những kế hoạch ban đầu.

Trong bối cảnh nhiều quốc gia chuyển sang các thế hệ vận tải cơ mới, Il-76 vẫn có lợi thế nhờ thiết kế đã được kiểm chứng, mạng lưới khai thác lâu năm và khả năng đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác nhau.

Sau hơn nửa thế kỷ, Il-76 chưa biến mất khỏi bầu trời. Dòng máy bay này vẫn là một trong những biểu tượng tiêu biểu của ngành hàng không quân sự Liên Xô, đồng thời cho thấy giá trị của một thiết kế có khả năng thích nghi với những yêu cầu tác chiến thay đổi qua nhiều thế hệ.