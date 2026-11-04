ILO: Phụ nữ chỉ nắm giữ 30,5% vị trí quản lý toàn cầu

ILO kêu gọi các doanh nghiệp có biện pháp tháo gỡ những rào cản mang tính cơ cấu đang cản trở cơ hội thăng tiến của phụ nữ. Trong ảnh: Trưởng Đại diện Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women) tại Việt Nam. (Ảnh minh họa: TTXVN phát)

Dù ngày càng có nhiều phụ nữ đảm nhiệm cương vị điều hành quan trọng, nữ giới vẫn chỉ nắm giữ 30,5% số vị trí quản lý trên toàn cầu. Khảo sát do Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) công bố ngày 3/11 cho thấy khoảng cách giới trong đội ngũ quản lý vẫn còn lớn, bất chấp những bước tiến đáng kể về trình độ học vấn của nữ giới.

Khảo sát sử dụng dữ liệu từ hàng nghìn doanh nghiệp tại 99 quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ở Geneva, Thụy Sĩ, chuyên gia cấp cao của ILO Chang Jae Hee cho biết tỷ lệ phụ nữ giữ vị trí quản lý mới chỉ tăng từ khoảng 24% cách đây ba thập kỷ lên 30,5% hiện nay, cho thấy tiến trình thu hẹp khoảng cách này vẫn diễn ra chậm chạp.

Bà Chang nhận định đã có những tiến bộ và có cơ sở rõ ràng cho thấy việc phát huy vai trò của phụ nữ mang lại lợi ích cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, tiềm năng lớn của nữ giới vẫn chưa được khai thác đầy đủ.

Báo cáo mô tả tình trạng này là sự mất cân bằng nghiêm trọng, đồng thời cảnh báo có dấu hiệu suy giảm trong việc triển khai các chương trình hỗ trợ phụ nữ, trong đó có chế độ nghỉ thai sản, dù những biện pháp này đã được chứng minh là có hiệu quả.

ILO kêu gọi các doanh nghiệp có biện pháp tháo gỡ những rào cản mang tính cơ cấu đang cản trở cơ hội thăng tiến của phụ nữ. Bên cạnh môi trường làm việc, báo cáo cũng nhấn mạnh cần xem xét tình trạng phân chia không đồng đều trách nhiệm chăm sóc gia đình - một gánh nặng ngoài công việc có thể ảnh hưởng đến con đường phát triển nghề nghiệp của nữ giới./.