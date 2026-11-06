ILO: Doanh nghiệp ngày càng ghi nhận nhiều lợi ích từ bình đẳng giới

Bình đẳng giới và tạo cơ hội thăng tiến cho phụ nữ đang trở thành yếu tố quan trọng đối với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. (Nguồn: Getty Images)

Đây là những nhận định trong báo cáo mới mang tên “Phụ nữ trong kinh doanh và quản lý: Nhân rộng những thành công của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO)”.

Báo cáo dựa trên khảo sát 11.957 doanh nghiệp tại 99 quốc gia năm 2025, kết hợp với dữ liệu từ các khảo sát năm 2013, 2018 và các nghiên cứu liên quan.

Theo báo cáo, tỷ lệ doanh nghiệp có nữ chủ tịch hội đồng quản trị tăng từ 13,1% năm 2013 lên 30,9% năm 2025. Tỷ lệ doanh nghiệp có nữ giám đốc điều hành (CEO) cũng tăng từ 23,4% lên 28,2% trong cùng giai đoạn.

Dù vậy, phụ nữ hiện chỉ nắm giữ 30% tổng số vị trí quản lý trên toàn cầu. Đáng chú ý, mức độ cân bằng giới được cải thiện ở cấp quản lý cấp cao và lãnh đạo cấp cao nhất trong giai đoạn 2013-2025, nhưng lại suy giảm ở cấp quản lý sơ cấp và trung cấp.

Theo báo cáo, gần 7/10 doanh nghiệp được khảo sát năm 2025 cho biết các sáng kiến bình đẳng giới và đa dạng giúp cải thiện kết quả kinh doanh, tăng 11,1 điểm phần trăm so với năm 2018. Trong số doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận tăng nhờ thúc đẩy phụ nữ tham gia quản lý, 87,4% cho biết mức tăng đạt ít nhất 5%.

Tuy nhiên, khoảng cách giữa cam kết và thực hiện vẫn còn lớn. Dù 74,8% doanh nghiệp đã ban hành chính sách bình đẳng giới và đa dạng trong năm 2025, tỷ lệ thực sự triển khai các sáng kiến liên quan đã giảm từ 37,4% (năm 2018) xuống 26,5%. Một số biện pháp hiệu quả như nghỉ thai sản, hỗ trợ người lao động và bảo đảm trả lương bình đẳng cũng bị cắt giảm.

Tổng Giám đốc ILO Gilbert F. Houngbo cho rằng bình đẳng giới là quyền cơ bản của con người, đồng thời góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững. Tại Việt Nam, bà Sinwon Park, Giám đốc Văn phòng ILO, khuyến nghị doanh nghiệp thực hiện nhất quán các chính sách, đặc biệt là trả công bình đẳng cho công việc có giá trị ngang nhau và hỗ trợ người lao động có con nhỏ.

Trên toàn cầu, tỷ lệ phụ nữ theo học bậc đại học hiện cao hơn nam giới. (Nguôn: Getty Images)

Dù phụ nữ có nhiều tiến bộ trong giáo dục, với tỷ lệ tham gia giáo dục đại học toàn cầu đạt 46,4% năm 2023, cao hơn mức 40,3% của nam giới, họ vẫn chiếm tỷ lệ thấp trong một số ngành nghề có cơ hội thăng tiến lên vị trí lãnh đạo.

Báo cáo đề xuất một số giải pháp thiết thực giúp doanh nghiệp chuyển các cam kết về bình đẳng giới thành kết quả cụ thể. Trong đó có việc tạo điều kiện để phụ nữ phát triển và tiến tới các vị trí lãnh đạo; sử dụng các chỉ số về bình đẳng giới và đặt ra những mục tiêu tự nguyện; mở rộng cơ hội tiếp cận các vị trí và ngành nghề mà phụ nữ hiện còn chiếm tỷ lệ thấp; đồng thời đưa bình đẳng giới trở thành một nội dung xuyên suốt trong chiến lược kinh doanh và cơ chế đánh giá trách nhiệm của doanh nghiệp.