ILLIT trở lại đầy ngoạn mục

Nhóm nhạc nữ ILLIT đã chinh phục thành công trái tim người hâm mộ trên khắp thế giới với màn trở lại mới nhất của mình. Vào ngày 30/10 (giờ Hàn Quốc), ILLIT đã biểu diễn You’re Under Arrest, ca khúc chủ đề trong mini-album thứ năm mang tên BREAK EVEN trên chương trình Music Bank của đài KBS2.

Xuất hiện trong trang phục “đặc vụ đen” giống như trong video âm nhạc, các thành viên đã tạo nên màn chào sân đầy ấn tượng. Tiết mục mở đầu bằng biểu cảm cau mày đầy mạnh mẽ của Wonhee, khơi gợi sự tò mò trước khi chuyển sang những động tác vũ đạo dứt khoát, đồng đều trên nền nhạc có tiết tấu mạnh. Các chi tiết tinh tế trong vũ đạo được thể hiện rõ nét, khi các thành viên phối hợp chuẩn xác từ góc độ cánh tay cho đến thời điểm thực hiện các cú nhảy, tạo nên một màn trình diễn hoàn hảo.

Người hâm mộ cũng góp phần tạo nên bầu không khí sôi động. GLLIT (cộng đồng người hâm mộ chính thức của nhóm) đã cùng nhau thổi còi theo giai điệu tiếng còi trong phần điệp khúc, đồng thời hô vang “ILLIT!” theo nhịp nhạc, khiến màn trình diễn càng thêm hào hứng. Sự kết hợp ăn ý giữa ILLIT và người hâm mộ đã mang đến cho khán giả một sân khấu đầy mới mẻ và thú vị.

Kể từ khi ra mắt, You’re Under Arrest đã tạo được dấu ấn mạnh mẽ trên các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước và quốc tế. Vào ngày 29/10, ca khúc lần lượt đạt vị trí thứ sáu trên Bugs và thứ chín trên Melon, những nền tảng âm nhạc lớn tại Hàn Quốc.

Bài hát cũng đang thăng hạng nhanh chóng trên bảng xếp hạng “Top 100: Global” của Apple Music. Sau khi ra mắt ở vị trí số 67 vào ngày 27/10, ca khúc đã vươn lên vị trí số 49 vào ngày 28/10 và tiếp tục bứt phá lên vị trí số 17 vào ngày 29/10.

Bên cạnh đó, ca khúc còn trở nên phổ biến trên các nền tảng video ngắn. Âm thanh tiếng còi bắt tai đã tạo ấn tượng mạnh, giúp bài hát vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng “Daily Shorts Popular Songs” của YouTube tại Hàn Quốc vào ngày 27/10, và đạt vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng “Trending Audio” của Instagram Reels tính đến ngày 30/10.

Động tác vũ đạo điểm nhấn đầy tinh nghịch với cử chỉ tay mô phỏng hình khẩu súng cũng đã khởi xướng một thử thách nhảy (dance challenge) thu hút sự tham gia của IU, Crush, cùng hai thành viên Jungwon và Sunoo của nhóm ENHYPEN. Một thử thách khác đang dần trở nên phổ biến là việc viết lại lời bài hát You’re Under Arrest bằng những mong ước đầy tích cực, chẳng hạn như: “Tôi sắp được thăng chức”; “Tôi đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi đại học”; hay “Tôi sắp trở nên giàu có”.... Trào lưu này đang lan truyền nhanh chóng trên các nền tảng mạng xã hội.

Sau khi chiếm trọn cảm tình của người hâm mộ trên toàn thế giới, ILLIT sẽ tiếp tục chuỗi hoạt động quảng bá bận rộn thông qua các chương trình âm nhạc và nhiều chương trình giải trí khác nhau.