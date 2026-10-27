ILLIT ghi dấu ấn thứ hai trong sự nghiệp

Video âm nhạc cho ca khúc It’s Me của ILLIT đã vượt mốc 200 triệu lượt xem trên YouTube vào khoảng 3h sáng ngày 27/10 (giờ Hàn Quốc) tức là khoảng 5 tháng 26 ngày, kể từ khi được phát hành vào lúc 6h chiều ngày 30/4 (giờ Hàn Quốc).

It’s Me là video âm nhạc thứ hai của ILLIT đạt 200 triệu lượt xem, đồng thời cũng là video đạt cột mốc này nhanh nhất, nối tiếp ca khúc đầu tay Magnetic của nhóm.

Theo dữ liệu từ Hanteo Chart vào ngày 27/10, mini-album thứ 5 của ILLIT mang tên 'BREAK EVEN' đã đạt doanh số 382.991 bản ngay trong ngày đầu tiên ra mắt (ngày 26/10), qua đó giành vị trí quán quân trên bảng xếp hạng album vật lý theo ngày. Con số này cao hơn khoảng 40% so với doanh số ngày đầu của sản phẩm trước đó (276.145 bản), thiết lập một kỷ lục cá nhân mới cho nhóm. Ca khúc chủ đề "You’re Under Arrest" cũng nhanh chóng leo lên vị trí thứ 19 trên bảng xếp hạng "Top 100" của Melon, đồng thời góp mặt trên nhiều bảng xếp hạng âm nhạc khác tại Hàn Quốc cũng như quốc tế, bao gồm Bugs, Genie, và các nền tảng tại Nhật Bản như Line Music và AWA. Video âm nhạc cho ca khúc "You’re Under Arrest", vốn thu hút sự chú ý lớn nhờ sự xuất hiện bất ngờ của nam diễn viên Song Kang cùng cốt truyện đầy lôi cuốn đã vượt mốc 4 triệu lượt xem trên YouTube, chỉ sau 12 giờ phát hành. Video này cũng lọt vào bảng xếp hạng "Âm nhạc thịnh hành" (Trending Music) tại 19 quốc gia và khu vực. Tiếp nối khởi đầu đầy hứa hẹn này, ILLIT sẽ tiếp tục các hoạt động quảng bá bằng việc ra mắt video trình diễn (performance video) cho ca khúc "You’re Under Arrest" vào ngày 27/10, thông qua chuyên mục "Studio Choom" của Mnet Digital Studio M2.