ILLIT gây xôn xao vì concert thưa thớt khán giả, chuyện gì đang xảy ra với nhóm nhạc nhà HYBE?

Những hình ảnh ghi lại khán phòng có nhiều ghế trống tại concert của ILLIT đang lan truyền trên mạng xã hội, làm dấy lên cuộc tranh luận về sức hút của nhóm nhạc nữ nhà HYBE tại thị trường Hàn Quốc. Từng gây tiếng vang ngay từ khi ra mắt với bản hit Magnetic, ILLIT hiện trở thành tâm điểm chú ý khi lượng khán giả đến xem các buổi biểu diễn của nhóm bị đặt dấu hỏi.

Mới đây, nhóm nhạc nữ ILLIT thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng sau khi loạt hình ảnh được cho là ghi lại các buổi biểu diễn của nhóm tại Seoul vào ngày 17 và 18/10 cho thấy nhiều khu vực khán đài còn ghế trống. Thay vì chỉ tập trung vào sân khấu và màn trình diễn của các thành viên, một bộ phận cư dân mạng lại chú ý đến tình trạng chỗ ngồi trong khán phòng, từ đó đặt ra nhiều câu hỏi về sức hút của nhóm.

Theo những hình ảnh được chia sẻ, ghế trống xuất hiện tại một số góc ngoài của khu vực khán đài cũng như các tầng phía trên. Những bức ảnh này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo nhiều ý kiến bàn luận về lượng khán giả thực tế tại concert của ILLIT.

Một số cư dân mạng cho rằng tình trạng này khiến họ bất ngờ, nhất là khi ILLIT trực thuộc BELIFT LAB, công ty con của HYBE - một trong những tập đoàn giải trí có sức ảnh hưởng lớn tại Hàn Quốc. Từ đó, câu hỏi về mức độ nổi tiếng của nhóm tại thị trường nội địa cũng được đặt ra.

Đáng chú ý, một số bình luận còn sử dụng những lời lẽ mỉa mai để nói về tình trạng ghế trống tại địa điểm tổ chức. Những hình ảnh này cũng làm dấy lên tranh luận về khoảng cách giữa thành tích âm nhạc, độ nhận diện trên mạng xã hội và khả năng thu hút khán giả đến các buổi biểu diễn trực tiếp.

Theo bài viết được Koreaboo đăng tải, ảnh chụp màn hình trang bán vé do một cư dân mạng chia sẻ vào ngày 15/10 cho thấy nhiều chỗ ngồi vẫn chưa được lấp đầy khi thời điểm diễn ra concert đến gần. Người đăng bài cho biết số lượng ghế trống tăng lên sau khi có những trường hợp hủy vé. Đặc biệt, một số khu vực gần sân khấu cũng được cho là vẫn còn nhiều chỗ chưa có người đặt.

Bên cạnh đó, thông tin về việc nâng cấp miễn phí chỗ ngồi lên các tầng có vị trí tốt hơn cũng được đề cập trong cuộc thảo luận. Chi tiết này càng khiến tình hình bán vé của nhóm trở thành chủ đề được chú ý trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, những hình ảnh được chia sẻ chỉ phản ánh tình trạng tại một số khu vực và thời điểm nhất định. Chúng chưa đủ để xác định chính xác tổng số vé đã bán, số khán giả thực tế có mặt hay nguyên nhân khiến một số chỗ ngồi bị bỏ trống. Vì vậy, các nhận định về sức hút của ILLIT vẫn cần được nhìn nhận thận trọng, thay vì xem những bức ảnh lan truyền là thước đo duy nhất cho mức độ nổi tiếng của nhóm.

Cuộc tranh luận lần này càng thu hút sự chú ý bởi ILLIT từng có màn ra mắt đáng chú ý trong làng nhạc Kpop. Nhóm chính thức ra mắt vào tháng 3/2024 dưới sự quản lý của BELIFT LAB. Ngay sau đó, ca khúc Magnetic nhanh chóng tạo được tiếng vang, giúp các thành viên nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Với giai điệu bắt tai cùng phong cách trẻ trung, Magnetic trở thành một trong những sản phẩm nổi bật của ILLIT trong giai đoạn đầu sự nghiệp. Thành công của ca khúc góp phần đưa tên tuổi nhóm đến gần hơn với công chúng, đồng thời tạo ra kỳ vọng về những bước tiến tiếp theo trong thị trường Kpop vốn có mức độ cạnh tranh cao.

Dẫu vậy, thành công của một ca khúc không đồng nghĩa với việc lượng người hâm mộ sẵn sàng mua vé xem concert sẽ tăng trưởng tương ứng. Mức độ phổ biến của âm nhạc trên các nền tảng trực tuyến, độ nhận diện của nghệ sĩ và khả năng thu hút khán giả đến các buổi biểu diễn trực tiếp là những yếu tố có thể khác biệt đáng kể.

Đối với ILLIT, những hình ảnh về ghế trống tại concert lần này vì thế trở thành chủ đề để công chúng bàn luận về khả năng chuyển đổi sự quan tâm dành cho âm nhạc thành lượng khán giả trực tiếp. Tuy nhiên, để đánh giá chính xác vị thế của nhóm, cần xem xét thêm nhiều yếu tố như quy mô địa điểm tổ chức, sức mua vé, số lượng buổi diễn, chiến lược quảng bá và tình hình bán vé chính thức.

Ở thời điểm hiện tại, điều có thể khẳng định là những hình ảnh lan truyền đã khiến concert của ILLIT trở thành tâm điểm tranh luận trên mạng xã hội. Liệu đây chỉ là tình trạng xuất hiện tại một số khu vực trong khán phòng hay phản ánh một thách thức lớn hơn đối với sức hút của nhóm tại thị trường Hàn Quốc? Câu trả lời có lẽ cần thêm dữ liệu thực tế, thay vì chỉ dựa vào những khung hình đang được chia sẻ rộng rãi.