ILLIT đối mặt với phản ứng dữ dội vì màn hát live

ILLIT đã trở thành tâm điểm chỉ trích trên mạng sau màn trình diễn encore của họ trên chương trình Music Bank, nơi nhóm nhạc nữ này ăn mừng chiến thắng vị trí quán quân trong bối cảnh tranh luận ngày càng gay gắt về khả năng hát live của họ.

Tranh cãi bắt đầu sau khi một video về màn trình diễn encore của nhóm lan truyền trên mạng, khiến người xem đặt câu hỏi về sự ổn định giọng hát và tổng thể màn trình diễn trực tiếp của các thành viên. Mặc dù các màn trình diễn encore thường được xem là cơ hội để nghệ sĩ thể hiện giọng hát mộc mạc của mình mà không cần đến sự hỗ trợ sản xuất chuyên nghiệp của một chương trình âm nhạc thông thường, một số người xem cảm thấy ILLIT gặp khó khăn trong việc giữ vững cao độ, đặc biệt là trong phần điệp khúc.

Yunah, đặc biệt, trở thành tâm điểm của cuộc thảo luận, với nhiều người bình luận bày tỏ sự ngạc nhiên trước điều mà họ cho là màn trình diễn giọng hát không ổn định. Một cư dân mạng đặt câu hỏi điều gì đã xảy ra với cao độ giọng hát của cô ấy, nói thêm rằng họ không ngờ lại bị chệch hướng rõ rệt như vậy trong phần điệp khúc. Một người khác bình luận một cách mỉa mai: "Yunah, chuyện gì vậy?".

Những người xem khác lập luận rằng màn trình diễn của nhóm thiếu tính nhất quán. Những bình luận như "Họ thực sự không thể hát một cách nhất quán" và "ILLIT thực sự không biết hát, không có giọng hát trực tiếp", phản ánh sự thất vọng của một số người dùng mạng.

Cuộc thảo luận cũng đề cập đến tầm quan trọng được cho là của thành viên Minju trong các màn trình diễn trực tiếp. Một người bình luận cho rằng, ngay sau màn encore đầu tiên của nhóm, họ đã cảm thấy các thành viên sẽ gặp khó khăn nghiêm trọng nếu thiếu Minju, cho rằng cô ấy đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc gánh vác phần hát chính.

Một số phản ứng không chỉ dừng lại ở việc chỉ trích màn trình diễn mà còn đặt câu hỏi về những bình luận tích cực áp đảo dưới video. Một cư dân mạng mô tả tình huống này là kỳ lạ, nói rằng họ khó hiểu làm thế nào một màn encore của một nhóm nhạc giành giải nhất lại nhận được nhiều lời khen ngợi đến vậy bất chấp những vấn đề về giọng hát mà họ nhận thấy. Họ cũng lập luận rằng sự khen ngợi liên tục từ người hâm mộ có thể khiến nghệ sĩ không nhận ra những điểm cần cải thiện.

Một người bình luận khác thậm chí còn cho rằng một số fan của ILLIT có thể đã ước một nhóm nhạc khác giành giải nhất, lập luận rằng màn encore này có thể trở thành một trong những khoảnh khắc trình diễn tai tiếng nhất của K-pop.

Những lời chỉ trích này làm nổi bật sự soi xét liên tục xung quanh giọng hát trực tiếp trong K-pop, đặc biệt là trong các màn encore. Không giống như các màn trình diễn được dàn dựng công phu, các màn encore trên các chương trình âm nhạc thường đặt nghệ sĩ vào một bối cảnh dễ bị tổn thương hơn, nơi sự ổn định giọng hát, cao độ và khả năng hát khi biểu diễn với sự hỗ trợ hạn chế trở nên dễ nhận thấy hơn.

Đồng thời, những phản ứng trên mạng thể hiện ý kiến cá nhân hơn là đánh giá chính xác về khả năng thanh nhạc của các thành viên. Trong khi một số khán giả bày tỏ sự thất vọng với màn trình diễn encore mới nhất của ILLIT, những người khác lại bênh vực nhóm, và cuộc tranh luận này một lần nữa khơi dậy những cuộc thảo luận rộng hơn về những kỳ vọng đặt lên các thần tượng K-pop trong các buổi biểu diễn trực tiếp.

Khi cuộc thảo luận tiếp tục, màn trình diễn encore của ILLIT trở thành một ví dụ khác cho thấy người hâm mộ và khán giả xem xét kỹ lưỡng việc hát live như thế nào, đặc biệt khi chiến thắng trên chương trình âm nhạc đưa màn trình diễn của nghệ sĩ đến với nhiều khán giả hơn.