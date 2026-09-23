ILLIT bị mỉa mai vì tốc độ bán vé concert ảm đạm

Trước thềm hai đêm concert encore tại Hàn Quốc, ILLIT bất ngờ trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội khi một đoạn video cho thấy lượng vé còn trống khá lớn. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý và kéo theo nhiều ý kiến trái chiều về sức hút của nhóm cũng như mức giá vé.

ILLIT dự kiến tổ chức hai đêm concert encore tại Hàn Quốc vào tháng 10 tới. Tuy nhiên, khi ngày biểu diễn đang đến gần, tình hình bán vé của nhóm trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên các nền tảng mạng xã hội.

Một bài đăng trên X (Twitter) ngày 21/9 đã thu hút lượng tương tác đáng kể sau khi người đăng trực tiếp kiểm tra tình trạng vé của hai đêm diễn. Đoạn video cho thấy nhiều khu vực trên sơ đồ chỗ ngồi vẫn còn ghế trống, dù vé đã được mở bán hơn một tuần.

Hình ảnh này nhanh chóng được chia sẻ lại trên nhiều cộng đồng trực tuyến. Một bộ phận cư dân mạng tỏ ra bất ngờ trước số lượng ghế chưa được lấp đầy, trong khi một số ý kiến cho rằng cần xem xét thêm các yếu tố như địa điểm tổ chức và giá vé trước khi đánh giá sức hút thực sự của nhóm.

Theo những thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội, tổng số ghế của hai đêm diễn được cho là khoảng 14.483 chỗ. Một tài khoản cho biết khoảng 5.787 vé đã được đặt trước tại thời điểm kiểm tra. Tuy nhiên, đây là số liệu do người dùng mạng xã hội đăng tải và chưa phải thống kê chính thức từ đơn vị tổ chức.

Bên cạnh vấn đề lượng vé còn trống, giá vé cũng được nhắc đến như một trong những nguyên nhân có thể ảnh hưởng đến quyết định mua vé của người hâm mộ. Một số bài đăng cho biết vé khu vực sàn có giá khoảng 220.000 won, trong khi vé khu vực thông thường có giá khoảng 165.000 won.

Địa điểm tổ chức cũng trở thành chủ đề được bàn luận. Nếu concert diễn ra tại Inspire Arena, người hâm mộ, đặc biệt là những khán giả trẻ, có thể phải tính thêm chi phí và thời gian di chuyển. Một số bình luận cho rằng khi cộng cả giá vé lẫn chi phí đi lại, tổng chi phí để tham dự concert có thể trở thành rào cản đối với một bộ phận khán giả.

Trên mạng xã hội, phản ứng dành cho tình trạng bán vé của ILLIT khá đa dạng. Một số người sử dụng những con số được chia sẻ để chế giễu nhóm và đặt câu hỏi về sự chênh lệch giữa độ phổ biến trên môi trường trực tuyến với khả năng thu hút khán giả đến các sự kiện trực tiếp.

Một số ý kiến khác lại cho rằng việc đánh giá sức hút của một nhóm nhạc chỉ dựa trên số vé còn lại tại một thời điểm là chưa đủ. Doanh số có thể tiếp tục thay đổi khi concert đến gần, trong khi giá vé, địa điểm, lịch trình và khả năng tiếp cận cũng là những yếu tố tác động trực tiếp đến quyết định mua vé.

Đáng chú ý, một bộ phận cư dân mạng cũng hướng sự chú ý đến chiến lược quảng bá của HYBE dành cho ILLIT, trong khi một số khác cho rằng những tranh luận xoay quanh lượt xem trực tuyến hay độ phủ truyền thông không nhất thiết phản ánh chính xác sức mua của khán giả đối với một concert.

Với ILLIT, hai đêm diễn vào tháng 10 sẽ là dịp để nhóm gặp gỡ người hâm mộ trên sân khấu trong nước. Vì vậy, tình trạng bán vé hiện tại có thể chưa phải con số cuối cùng và vẫn còn thời gian để lượng vé được tiêu thụ thêm trước ngày biểu diễn.

Từ một đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội, câu chuyện về những hàng ghế còn trống đã nhanh chóng trở thành chủ đề gây tranh luận. Điều đáng chú ý là thay vì chỉ xoay quanh doanh số bán vé, cuộc tranh luận còn cho thấy khoảng cách giữa sức nóng trên mạng xã hội và khả năng chuyển hóa sự quan tâm đó thành khán giả thực tế tại các sự kiện trực tiếp vẫn là vấn đề đáng được quan tâm trong ngành Kpop.