ILLIT bị đặt câu hỏi về sức hút khi bán vé concert tại Hàn Quốc

ILLIT đang chuẩn bị cho hai đêm diễn thuộc chuỗi concert PRESS START ENCORE tại Inspire Arena, Incheon, vào ngày 17 và 18/10. Đây là một trong những địa điểm biểu diễn nổi tiếng tại Hàn Quốc, từng được nhiều nghệ sĩ lựa chọn cho các chương trình quy mô lớn.

Tuy nhiên, khi ngày diễn ra concert đang đến gần, tình hình bán vé của ILLIT bắt đầu trở thành chủ đề được cư dân mạng Hàn Quốc bàn luận. Một bài đăng trên diễn đàn Theqoo mới đây chia sẻ hình ảnh sơ đồ chỗ ngồi, cho thấy nhiều vị trí vẫn còn trống ở nhiều khu vực khác nhau, bao gồm cả những vị trí gần sân khấu.

Những hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý và làm dấy lên câu hỏi liệu quy mô địa điểm tổ chức có thực sự phù hợp với nhu cầu hiện tại của ILLIT tại thị trường Hàn Quốc hay không.

Một số cư dân mạng bày tỏ sự bất ngờ trước lượng vé còn lại. Có ý kiến cho rằng ngay cả những vị trí vốn được xem là có sức hút cao cũng chưa được bán hết, trong khi một số khác đặt câu hỏi về khả năng thu hồi chi phí nếu tình trạng này kéo dài đến sát ngày biểu diễn. "Điều đó thật bất ngờ", một cư dân mạng bình luận.

Một ý kiến khác nhận xét việc tổ chức concert tại Inspire Arena có thể là một thử thách đối với người hâm mộ. Trong khi đó, có người cho rằng âm nhạc của ILLIT phù hợp với việc nghe và thưởng thức thường ngày hơn là tạo động lực để khán giả bỏ tiền mua vé xem một buổi biểu diễn trực tiếp.

Đáng chú ý, một số bình luận còn so sánh tình hình bán vé của ILLIT với những concert khác được tổ chức tại Inspire Arena. Theo họ, dù địa điểm này từng được xem là có vị trí không thuận tiện, việc di chuyển hiện nay đã dễ dàng hơn nhờ các tuyến xe đưa đón phục vụ khán giả. Vì vậy, việc khu vực gần sân khấu vẫn còn nhiều ghế trống khiến họ bất ngờ. "Thật ngạc nhiên là vẫn còn nhiều chỗ ngồi ở khu vực sàn đấu đến vậy", một bình luận viết.

Một số người khác lại đưa ra cách lý giải liên quan đến đặc điểm nhóm khán giả của ILLIT. Họ cho rằng nếu lượng người hâm mộ chủ yếu là nữ giới trẻ, việc tham dự một concert ở địa điểm tương đối xa trung tâm có thể trở thành một trở ngại nhất định.

Dù vậy, những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội chỉ phản ánh tình trạng bán vé tại một thời điểm nhất định và chưa thể dùng để kết luận về sức hút tổng thể của ILLIT. Đặc biệt, thông tin cập nhật sau đó cho thấy nhóm đã bán được khoảng 82% số vé cho hai đêm diễn.

Với việc concert còn vài tuần nữa mới chính thức diễn ra, lượng vé còn lại hoàn toàn có thể tiếp tục được tiêu thụ trong thời gian tới. Đặc biệt, thị trường concert thường ghi nhận tốc độ bán vé thay đổi đáng kể khi ngày biểu diễn đến gần.

Do đó, thay vì chỉ nhìn vào số ghế còn trống ở thời điểm hiện tại, kết quả bán vé cuối cùng của PRESS START ENCORE sẽ là dữ liệu đáng chú ý hơn để đánh giá mức độ quan tâm của khán giả Hàn Quốc dành cho ILLIT.

Tranh luận lần này cũng cho thấy sự khác biệt giữa độ phổ biến của một ca khúc hoặc nhóm nhạc trên các nền tảng trực tuyến với khả năng chuyển hóa sự quan tâm đó thành lượng khán giả sẵn sàng chi tiền cho một concert. Với ILLIT, hai đêm diễn tại Inspire Arena vào tháng 10 sẽ phần nào cho thấy quy mô khán giả trực tiếp mà nhóm có thể thu hút tại thị trường nội địa ở thời điểm hiện tại.