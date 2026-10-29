ILLIT bị chỉ trích vì ca từ nhạy cảm trong bài hát mới, sự thật phía sau gây bất ngờ

Nhóm nhạc nữ ILLIT bất ngờ trở thành tâm điểm tranh luận trên mạng xã hội sau khi phát hành ca khúc mới You’re Under Arrest. Một bộ phận cư dân mạng cáo buộc nhóm nhắc đến một tội phạm tình dục trong lời bài hát, trong khi nhiều người hâm mộ cho rằng đây là sự hiểu lầm liên quan đến thuật ngữ pháp lý của Mỹ.

Ngày 26/10, theo giờ Hàn Quốc, ILLIT phát hành mini album thứ năm mang tên BREAK EVEN, với ca khúc chủ đề You’re Under Arrest. Ngay từ khi những đoạn teaser được công bố, sản phẩm đã thu hút sự chú ý và vấp phải một số ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, sau khi toàn bộ bài hát được phát hành, một tranh cãi mới tiếp tục nổ ra, khiến tên tuổi nhóm được nhắc đến rộng rãi trên mạng xã hội.

Tâm điểm của vụ việc nằm ở phần lời bài hát. Trong bản dịch tiếng Anh chính thức, câu hát được thể hiện là "Read him his rights, I got a lot of questions", có nghĩa là thông báo các quyền của người bị bắt và đặt ra nhiều câu hỏi. Trong khi đó, lời tiếng Hàn được cho là có nội dung gần với câu "Call Miranda, I’ve got a lot to ask", tức gọi Miranda đến vì còn nhiều điều cần hỏi.

Chính từ "Miranda" đã khiến một bộ phận cư dân mạng đưa ra cách diễn giải gây tranh cãi. Trên nền tảng X, trước đây là Twitter, một số tài khoản cho rằng ca khúc đang nhắc đến Ernesto Miranda, người từng bị kết án liên quan đến các tội bắt cóc, hiếp dâm và cướp có vũ trang. Từ đó, họ đặt câu hỏi về việc một nhóm nhạc nữ trẻ như ILLIT lại sử dụng cách diễn đạt có thể khiến công chúng liên tưởng đến một nhân vật gây tranh cãi như vậy.

Những bài đăng này nhanh chóng thu hút sự chú ý, kéo theo nhiều ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng đơn vị sản xuất cần cẩn trọng hơn trong quá trình lựa chọn và sử dụng ca từ, đặc biệt khi các thành viên nhóm còn trẻ và không phải tất cả đều trực tiếp tham gia sáng tác.

Tuy nhiên, cách diễn giải trên cũng vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ đông đảo người hâm mộ. Theo những ý kiến này, từ "Miranda" trong ca khúc không nhằm nhắc đến một tội phạm, mà liên quan đến Miranda rights hay Miranda warning - thuật ngữ pháp lý phổ biến tại Mỹ.

Đây là những quyền mà cảnh sát phải thông báo cho nghi phạm khi thực hiện việc thẩm vấn trong những trường hợp thuộc phạm vi áp dụng của quy định pháp luật. Các quyền này gắn liền với phán quyết năm 1966 của Tòa án Tối cao Mỹ trong vụ án Miranda v. Arizona. Khi đó, bản án đối với Ernesto Miranda bị hủy vì ông không được thông báo về quyền giữ im lặng và quyền có luật sư trước khi bị thẩm vấn.

Vì vậy, nhiều người cho rằng việc sử dụng từ "Miranda" trong một ca khúc mang chủ đề bắt giữ, thẩm vấn như You’re Under Arrest là phù hợp với ngữ cảnh. Theo họ, cụm từ này gợi nhắc đến thủ tục pháp lý mà cảnh sát thực hiện khi bắt giữ nghi phạm, thay vì mang ý nghĩa tôn vinh hay đề cập trực tiếp đến Ernesto Miranda.

Một số bình luận trên mạng xã hội còn bày tỏ sự khó hiểu khi có người lập tức liên tưởng đến một tội phạm thay vì nghĩ đến quyền Miranda - thuật ngữ thường xuất hiện trong các bộ phim hình sự và những câu chuyện liên quan đến cảnh sát Mỹ. Những ý kiến này cho rằng tranh cãi đã xuất phát từ việc tách riêng một từ khỏi toàn bộ bối cảnh của ca khúc.

Dẫu vậy, vụ việc vẫn chưa hoàn toàn khép lại. Một bộ phận cư dân mạng tiếp tục cho rằng cách viết lời ban đầu có thể tạo ra sự mơ hồ, khiến người nghe không quen thuộc với thuật ngữ pháp lý dễ hiểu sai ý nghĩa. Họ đặt vấn đề liệu ê-kíp sáng tác có nên lựa chọn cách diễn đạt rõ ràng hơn để hạn chế những liên tưởng không mong muốn hay không.

Đáng chú ý, một số người chỉ trích việc để các thành viên trẻ thể hiện ca từ mà theo họ có thể gây tranh cãi, đồng thời nhấn mạnh rằng Minju không phải người trực tiếp viết phần lời được nhắc đến. Tuy nhiên, lập luận này cũng nhận về nhiều phản ứng gay gắt từ những người cho rằng không nên quy kết ca khúc đang nhắc đến hoặc cổ súy cho một tội phạm khi chưa có căn cứ cho cách hiểu đó.

Tính đến thời điểm bài viết được đăng tải, tranh luận chủ yếu xoay quanh cách hiểu từ "Miranda" và mức độ rõ ràng của lời bài hát. Chưa có thông tin trong nguồn tin ban đầu cho thấy ILLIT hoặc công ty quản lý BELIFT LAB đã đưa ra phản hồi chính thức về cáo buộc này.

Từ một chi tiết trong ca từ, You’re Under Arrest đã trở thành chủ đề gây tranh luận giữa những người nghe có cách tiếp cận khác nhau. Trong khi một bên đặt câu hỏi về trách nhiệm của ê-kíp sản xuất, bên còn lại cho rằng cần xem xét ngữ cảnh trước khi đưa ra kết luận.

Vụ việc một lần nữa cho thấy sức lan truyền nhanh chóng của những tranh cãi liên quan đến âm nhạc Kpop, nơi chỉ một cụm từ cũng có thể tạo ra nhiều cách diễn giải trái ngược. Với ILLIT, điều đáng chú ý lúc này không chỉ là phản ứng của công chúng trước ca khúc mới, mà còn là cách tranh luận tiếp tục phát triển khi ranh giới giữa ý nghĩa thực tế của ca từ và cách hiểu trên mạng xã hội ngày càng trở nên phức tạp.