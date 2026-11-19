Sau hơn 50 năm kể từ khi Il-76 thực hiện chuyến bay đầu tiên, yêu cầu đối với máy bay vận tải quân sự đã thay đổi đáng kể.

Các lực lượng không quân cần phương tiện có tải trọng lớn, tầm hoạt động phù hợp, hệ thống điện tử hiện đại và khả năng duy trì hoạt động với chi phí hợp lý.

Những máy bay Il-76 đời đầu dù vẫn có giá trị sử dụng nhưng đang chịu sức ép từ tuổi đời và yêu cầu bảo dưỡng ngày càng cao.

Il-76MD-90A được Nga phát triển để giải quyết một phần những hạn chế đó. Máy bay sử dụng 4 động cơ PS-90A-76, thay thế động cơ D-30KP trên nhiều phiên bản trước.

Động cơ mới có hiệu suất tốt hơn, trong khi cánh được thiết kế lại nhằm cải thiện đặc tính khí động học. Hệ thống càng đáp được gia cường để đáp ứng yêu cầu khai thác với tải trọng lớn.

Buồng lái cũng được hiện đại hóa với các màn hình điện tử và thiết bị điều khiển mới. Những thay đổi này giúp giảm sự phụ thuộc vào các thiết bị chỉ thị truyền thống, đồng thời hỗ trợ tổ lái quản lý thông tin trong quá trình vận hành.

Theo thông tin của nhà sản xuất, Il-76MD-90A có tải trọng tối đa khoảng 60 tấn, cho phép vận chuyển nhiều loại trang thiết bị quân sự và hàng hóa nặng.

Một lợi thế của việc tiếp tục sử dụng nền tảng Il-76 là Nga không phải xây dựng hoàn toàn một hệ thống khai thác mới.

Các đơn vị vận tải đã có kinh nghiệm với dòng máy bay này, trong khi cơ sở huấn luyện và một phần hạ tầng bảo dưỡng có thể được kế thừa. Điều đó giúp giảm những khó khăn khi chuyển đổi sang phiên bản mới.

Tuy nhiên, Il-76MD-90A không thể thay thế toàn bộ đội bay cũ trong thời gian ngắn. Sản xuất máy bay vận tải hạng nặng đòi hỏi nhiều linh kiện phức tạp, nguồn cung động cơ ổn định và lực lượng lao động có trình độ.

Việc tăng sản lượng phải đi kèm khả năng bảo đảm chất lượng và hỗ trợ kỹ thuật sau bàn giao.

Bên cạnh đó, một số máy bay Il-76 đời cũ vẫn có thể tiếp tục hoạt động nếu được bảo dưỡng đúng quy trình và chưa vượt quá giới hạn khai thác.

Vì vậy, quá trình thay thế nhiều khả năng diễn ra theo từng giai đoạn, thay vì loại bỏ đồng loạt các máy bay cũ.

Il-76MD-90A là bước tiến quan trọng, nhưng tương lai của chương trình phụ thuộc vào khả năng duy trì sản xuất ổn định. Nếu Nga giải quyết được bài toán này, phiên bản mới có thể tiếp tục bảo đảm năng lực vận tải hạng nặng cho nước này trong nhiều năm.