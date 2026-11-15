Il-76 – Hành trình ra đời của vận tải cơ hạng nặng Liên Xô

Cuối thập niên 1960, Không quân Liên Xô đứng trước yêu cầu xây dựng năng lực vận tải đường không mạnh hơn để phục vụ hoạt động quân sự trên lãnh thổ rộng lớn.

Những máy bay vận tải như An-12 vẫn đảm nhiệm tốt nhiều nhiệm vụ, nhưng tốc độ, tải trọng và khả năng chuyên chở phương tiện cỡ lớn chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu mới.

Liên Xô cần một loại máy bay phản lực có thể vận chuyển hàng hóa nặng, binh sĩ và trang thiết bị quân sự trên những tuyến đường dài.

Phòng thiết kế Ilyushin được giao phát triển mẫu máy bay mới. Dự án tập trung vào một thiết kế 4 động cơ phản lực, cánh đặt cao, thân rộng và khoang hàng có cửa mở phía sau.

Cách bố trí này cho phép máy bay tiếp cận khu vực xếp dỡ thuận lợi, đồng thời vận chuyển nhiều loại phương tiện mà không cần tháo rời.

Nguyên mẫu Il-76 thực hiện chuyến bay đầu tiên ngày 25/3/1971. Máy bay bắt đầu được sản xuất hàng loạt tại Tashkent từ năm 1973 và chính thức đi vào phục vụ trong Không quân Liên Xô năm 1974.

Sự xuất hiện của Il-76 đánh dấu bước chuyển quan trọng từ vận tải cơ sử dụng động cơ cánh quạt sang máy bay vận tải phản lực hạng nặng.

Điểm đáng chú ý là Il-76 không được thiết kế chỉ để hoạt động tại những sân bay lớn. Hệ thống càng đáp nhiều bánh, cánh có thiết bị tăng lực nâng và kết cấu thân máy bay chắc chắn giúp nó khai thác tại những đường băng có điều kiện hạn chế hơn.

Máy bay có thể vận chuyển hàng hóa, thả dù binh sĩ và phương tiện, đồng thời thực hiện nhiệm vụ cứu trợ khi cần thiết.

Trong nhiều thập niên, Il-76 được sản xuất với số lượng lớn, phục vụ cả quân sự lẫn dân sự. Khung thân cơ bản của dòng máy bay này còn được sử dụng để phát triển máy bay tiếp dầu Il-78 và máy bay cảnh báo sớm A-50.

Sau khi Liên Xô tan rã, Il-76 tiếp tục được nhiều quốc gia khai thác. Dù thiết kế đã có tuổi đời hơn nửa thế kỷ, dòng máy bay này vẫn giữ vị trí quan trọng nhờ khả năng chuyên chở lớn và tính đa nhiệm.

Lịch sử của Il-76 vì thế không chỉ phản ánh sự phát triển của ngành hàng không Liên Xô, mà còn cho thấy giá trị lâu dài của một thiết kế đáp ứng được nhiều yêu cầu vận tải khác nhau.