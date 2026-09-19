Igor Thiago lập công, Brentford nhấn chìm Chelsea của Alonso

Igor Thiago ghi bàn vào lưới Chelsea. Ảnh: Rob Newell - CameraSport/Getty Images.

Cơn địa chấn đã xuất hiện khi Brentford đánh bại Chelsea với tỷ số 3-0 ở vòng 5 Ngoại hạng Anh. Màn trình diễn bùng nổ với ba bàn thắng trong hiệp hai giúp "Bầy ong" nối dài mạch bất bại, đồng thời phơi bày sự bế tắc đáng báo động của The Blues.

Bước vào trận đấu tại sân Gtech Community, Chelsea đối mặt với bài toán nan giải trên hàng công khi chân sút chủ lực Joao Pedro dính chấn thương đầu gối. Huấn luyện viên Xabi Alonso quyết định đặt niềm tin vào kinh nghiệm của lão tướng Danny Welbeck sát cánh cùng Jordan Henderson nơi tuyến giữa.

Sự thận trọng quá mức từ cả hai đội khiến 45 phút đầu tiên trôi qua trong thế trận giằng co tẻ nhạt với rất ít cơ hội ăn bàn rõ rệt.

Tình huống nguy hiểm nhất của hiệp một thuộc về Pedro Neto khi cú sút căng của anh bị thủ môn Caoimhin Kelleher cản phá xuất sắc. Đội chủ nhà Brentford đáp trả bằng pha dứt điểm chìm của Yehor Yarmoliuk nhưng chưa đủ độ khó để đánh bại Emiliano Martinez.

Mọi toan tính chiến thuật đã hoàn toàn xoay chuyển sau giờ nghỉ khi đoàn quân của HLV Keith Andrews bất ngờ tăng tốc dồn ép.

Chelsea thua 0-3 trước Brentford. Ảnh: EPA.

Phút 61, từ quả đá phạt góc chuẩn xác của Mikkel Damsgaard, trung vệ Jannik Schuster bật cao đánh đầu chuyền bóng chiến thuật về cột xa. Tiền đạo Jaidon Anthony có mặt đúng lúc, nhẹ nhàng đánh đầu cận thành khai thông thế bế tắc trước sự ngỡ ngàng của hàng thủ Chelsea. 1-0 cho Brentford.

Bàn thua buộc The Blues phải dồn toàn lực lên tìm kiếm bàn gỡ và tạo ra không ít sóng gió trước cầu môn đội chủ nhà. Đỉnh điểm tranh cãi nổ ra ở phút 77 khi Valentin Barco ngã trong vòng cấm sau pha va chạm với Mamadou Sangare, song tổ trọng tài VAR từ chối cho đội khách hưởng phạt đền.

Mải mê tấn công mà không tìm được bàn thắng, Chelsea dính đòn hồi mã thương chí mạng từ một pha phản công mẫu mực ở phút 83.

Cầu thủ Kevin Schade bứt tốc dũng mãnh bên cánh trái buộc Martinez phải vất vả cản phá cú sút đầu tiên. Trái bóng nảy ra vừa tầm băng vào của Igor Thiago, tạo điều kiện để chân sút người Brazil dễ dàng đệm bóng nhân đôi cách biệt cho Bầy ong.

Igor Thiago là một trong những tiền đạo nổi bật ở Ngoại hạng Anh hiện tại. Mùa hè 2026, ngôi sao người Brazil từng được liên hệ chuyển đến Chelsea. Tuy nhiên, đã không có bất kỳ thương vụ nào xảy ra khi Igor Thiago tiếp tục gắn bó với Bầy ong.

Cơn ác mộng của thầy trò Alonso khép lại ở phút bù giờ thứ tư sau một pha lên bóng chớp nhoáng. Từ đường căng ngang khó chịu của Schade, Fabio Carvalho băng vào đệm bóng cận thành ấn định thắng lợi tưng bừng 3-0 cho đội chủ sân Gtech.

Chiến thắng hoàn toàn xứng đáng phản ánh đúng cục diện khi Brentford áp đảo với chỉ số bàn thắng kỳ vọng lên tới 2.65 xG so với vỏn vẹn 0.85 xG của đối thủ.

Kết quả này giúp Bầy ong duy trì chuỗi năm trận bất bại để hiên ngang vươn lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng (Brentford đứng sau Arsenal và Man City). Trong khi đó, chuỗi ba trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng ở Ngoại hạng Anh (thua 1-2 trước Arsenal, hòa 2-2 Hull City, thua 0-3 Brentford) đã đẩy Chelsea tụt xuống vị trí thứ bảy cùng muôn vàn nỗi lo lắng.

Kết quả chung cuộc: Brentford 3-0 Chelsea

Cầu thủ ghi bàn:

Brentford: Anthony (61'), Thiago (83'), Carvalho (90+4')

Đội hình xuất phát 2 đội

Ảnh: BongDa.com.vn.