IG Net: Chi 500.000 USD mua cổ phần doanh nghiệp bảo hiểm công nghệ Việt Nam mới một năm tuổi

Định giá chênh lệch lớn so với vốn điều lệ và mục tiêu khai thác dữ liệu

Theo công bố ngày 09/11/2026, khoản đầu tư được IG Net thực hiện qua Asia Insurtech Group Pte Ltd, một pháp nhân trực thuộc thành lập tại Singapore vào tháng 6/2025 chuyên phụ trách hoạt động mua bán sáp nhập ở Đông Nam Á. Khi hoàn tất thủ tục, IG Net sẽ trở thành cổ đông lớn thứ hai tại Công ty Cổ phần Công nghệ Bảo hiểm Ô tô Việt Nam (BHOTO). Phía doanh nghiệp Hàn Quốc cũng lên kế hoạch đàm phán mua thêm cổ phần dựa trên kết quả kinh doanh thực tế để tiến tới vị trí cổ đông lớn nhất và trực tiếp tham gia điều hành.

Tuy không công bố định giá chính thức, tỷ lệ 19.9% đổi lấy 500.000 USD cho thấy BHOTO được định giá khoảng 2.51 triệu USD. Con số này lớn hơn rất nhiều khi so sánh với quy mô thực tế của doanh nghiệp mục tiêu. BHOTO được thành lập ngày 29/03/2025 tại Thái Nguyên dưới mô hình trách nhiệm hữu hạn một thành viên do ông Nguyễn Mạnh Linh sở hữu 100% vốn với quy mô vốn điều lệ đăng ký chỉ ở mức 1 tỷ đồng.

Đến đầu tháng 2/2026, doanh nghiệp chuyển đổi thành công ty cổ phần. Ông Linh nắm giữ 90% vốn, hai cổ đông sáng lập còn lại là ông Nguyễn Trung Hiếu và ông Nguyễn Trung Nghĩa mỗi người sở hữu 5%. Tháng 7/2026, công ty chuyển trụ sở về tòa nhà FCC thuộc phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên, loại bỏ các ngành nghề vận tải và kho bãi để tập trung duy nhất vào hoạt động đại lý bảo hiểm. Tính đến các đợt thay đổi đăng ký kinh doanh gần nhất, vốn điều lệ vẫn giữ nguyên 1 tỷ đồng và hồ sơ ghi nhận tổ chức có ba lao động. Như vậy, số tiền 500.000 USD cam kết rót vào tương đương hơn 13 tỷ đồng, cao gấp 13 lần toàn bộ vốn điều lệ doanh nghiệp đã đăng ký.

Điểm mấu chốt của thương vụ đầu tư này nằm ở khối tài sản thông tin gồm bốn triệu bản ghi dữ liệu về xe và người lái do BHOTO cung cấp. IG Net dự kiến sử dụng tập dữ liệu cùng kênh tiếp cận khách hàng này để phát triển các dịch vụ liên kết giữa Hàn Quốc và Việt Nam tập trung vào nhóm ngành y tế, chăm sóc sức khỏe và làm đẹp. Đối tác Việt Nam sẽ phụ trách bán hàng, còn nhà đầu tư ngoại sẽ tuyển chọn đơn vị cung cấp dịch vụ từ Hàn Quốc. Hoạt động khai thác dữ liệu được cam kết tuân thủ nghiêm ngặt pháp luật Việt Nam và phải có sự đồng ý của người tiêu dùng.

Chiến lược thâm nhập thị trường Việt Nam và các mạng lưới liên quan

IG Net được thành lập năm 2014 và là đơn vị vận hành ứng dụng tư vấn bảo hiểm Bodoc. Đầu tháng 2/2025, doanh nghiệp này chính thức niêm yết trên KOSDAQ, ghi dấu ấn là công ty công nghệ bảo hiểm đầu tiên lên sàn chứng khoán Hàn Quốc. Năm 2025, công ty ghi nhận doanh thu 28.3 triệu USD, tăng 67.2% so với năm trước đó và lợi nhuận hoạt động đạt 2.4 triệu USD.

Thị trường Việt Nam được xác định là trọng điểm trong kế hoạch sử dụng nguồn vốn sau đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Công ty đã phân bổ 3.3 triệu USD để mua cổ phần các doanh nghiệp nước ngoài với ưu tiên tuyệt đối cho thị trường trong nước. Lãnh đạo IG Net từng xác nhận đang tích cực tìm kiếm mục tiêu đầu tư. Trước khi rót vốn vào doanh nghiệp tại Thái Nguyên, đầu năm 2024 IG Net đã ký thỏa thuận hợp tác với Medici, một công ty công nghệ bảo hiểm có trụ sở tại Hà Nội để phát triển dịch vụ so sánh và gợi ý sản phẩm.

Xoay quanh hoạt động của công ty mục tiêu BHOTO, hệ sinh thái kinh doanh của người sáng lập cũng ghi nhận thêm những tổ chức hoạt động cùng ngành nghề. Cụ thể, ông Nguyễn Mạnh Linh còn là cổ đông sáng lập Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ô tô Việt Nam. Doanh nghiệp này được đăng ký tại Hà Nội vào đầu tháng 3/2023 với quy mô vốn điều lệ 50 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực đại lý bảo hiểm.

Tại thời điểm thành lập tổ chức ở Hà Nội, ông Linh nắm giữ 80% vốn, bà Vũ Thị Kim Ngân sở hữu 15% và ông Hoàng Minh Hải sở hữu 5%. Sau một thời gian ông Hải làm Tổng giám đốc, ông Linh đã quay lại đảm nhiệm vị trí điều hành cao nhất từ giữa tháng 1/2026. Trong văn bản công bố thương vụ đầu tư, nhà đầu tư IG Net chỉ xác nhận việc rót vốn vào tổ chức tại Thái Nguyên và không nhắc đến pháp nhân cùng tên tại Hà Nội.