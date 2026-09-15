Viện Kinh tế thế giới Kiel (IfW) cảnh báo Chính phủ Đức không nên triển khai một chương trình hỗ trợ chung nhằm giảm tác động của giá xăng dầu tăng cao, cho rằng biện pháp này vừa tốn kém vừa không nhắm đúng đối tượng.

IfW cảnh báo Đức không nên tái trợ giá xăng dầu. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Chuyên gia kinh tế Klaus-Jürgen Gern thuộc IfW cho rằng Chính phủ cần “thực sự thận trọng” với các biện pháp can thiệp của Nhà nước. Thay vì hỗ trợ trên diện rộng, cần xác định những nhóm dân cư chịu tác động nặng nề nhất và có nguy cơ gặp khó khăn trong thanh toán hóa đơn năng lượng, sưởi ấm để có biện pháp hỗ trợ phù hợp.

Ông Gern cảnh báo không nên lặp lại chính sách giảm thuế nhiên liệu từng được áp dụng trước đây vì biện pháp này rất tốn kém, trong khi một phần đáng kể lợi ích lại đến với những người không thực sự cần hỗ trợ. Điều này làm giảm nguồn lực ngân sách dành cho đầu tư và các khoản chi an sinh xã hội khác.

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh giá nhiên liệu tại Đức tăng mạnh do giá dầu thế giới leo thang liên quan cuộc khủng hoảng Iran và xung đột tại Trung Đông. Số liệu của Hiệp hội ô tô xe máy Đức (ADAC) cho thấy, giá bình quân trên toàn quốc đối với một lít xăng E10 cuối tuần qua đã lên mức kỷ lục 2,273 euro.

Bộ trưởng Kinh tế Đức, Katherina Reiche, thuộc đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) cho biết Chính phủ hiện không có dư địa tài chính để tái áp dụng chính sách giảm thuế xăng dầu. Trong cuộc trả lời phỏng vấn với đài truyền hình tư nhân RTL/n-tv ngày 14/9, bà cho biết liên minh cầm quyền đã thống nhất chưa thể triển khai một chương trình giảm thuế nhiên liệu mới do thiếu nguồn lực.

Tuy nhiên, bà Reiche cho rằng cần xem xét các loại thuế năng lượng đang được tính vào giá nhiên liệu và đánh giá khả năng giảm một số khoản thuế. Theo Bộ trưởng Kinh tế, giá xăng dầu tăng cao đang gây sức ép lớn đối với người dân và các doanh nghiệp vận tải.

Người phát ngôn Chính phủ Đức cho biết Berlin đang theo dõi sát diễn biến giá nhiên liệu. Bộ trưởng Tài chính Lars Klingbeil dự kiến tiếp tục thúc đẩy tại cấp Liên minh châu Âu (EU) đề xuất áp thuế đối với phần lợi nhuận vượt mức của các tập đoàn dầu mỏ, coi đây là một giải pháp có thể góp phần giảm gánh nặng cho người dân.

Theo ông Gern, nếu giá dầu duy trì ở mức cao trong thời gian dài, lạm phát tại Đức sẽ chịu thêm sức ép, qua đó tác động tiêu cực đến tăng trưởng. Nền kinh tế Đức hiện đã bắt đầu có dấu hiệu phục hồi yếu, song nhu cầu tiêu dùng có thể giảm nếu chi phí nhiên liệu và năng lượng tiếp tục tăng.

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cũng bày tỏ quan ngại về diễn biến giá năng lượng. Thành viên Ban điều hành ECB, Isabel Schnabel, đánh giá mức tăng hiện nay “khá đáng lo ngại” và cho rằng cần tiếp tục theo dõi tác động đối với lạm phát và nền kinh tế.