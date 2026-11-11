IFC và VPBank tăng cường tài trợ vốn cho chuỗi cung ứng và các mô hình nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank - mã VPB) vừa công bố khoản vay hợp vốn quốc tế trị giá 730 triệu USD, tương đương gần 19.000 tỷ đồng, ngày 10/11/2026.

Từ nguồn vốn hỗ trợ này, VPBank tiếp tục đẩy mạnh cung cấp các giải pháp tài chính toàn diện hướng đến doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), SME do phụ nữ làm chủ hoặc lãnh đạo (WSME) và SME trong lĩnh vực nông nghiệp, phục vụ nhu cầu vốn lưu động, đầu tư nâng cao năng lực sản xuất và mở rộng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Đại diện VPBank và các đối tác tại lễ công bố khoản vay hợp vốn quốc tế. Ảnh: VPBank.

Thương vụ do Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) và Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) đồng thu xếp. Giao dịch gồm các kỳ hạn 3 năm, 5 năm và 7 năm, với nguồn vốn được giải ngân qua nhiều đợt trong năm 2026.

Nhóm các định chế tài chính phát triển (DFI) gồm: IFC, German Investment Corporation (DEG), Proparco - định chế tài chính phát triển thuộc Cơ quan phát triển Pháp (AFD) và The Norwegian Investment Fund for developing countries (Norfund).

Nhóm các ngân hàng xuất nhập khẩu gồm: The Export-Import Bank of China (China Eximbank) và The Export–Import Bank of Korea (Korea Eximbank).

Nhóm ngân hàng thương mại quốc tế và các tổ chức tài chính khác tham gia giao dịch gồm: SMBC, Punjab National Bank, Commercial Bank of Ceylon, Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), Shinhan Bank, Woori Bank và KEXIM Asia Limited.

Theo ông Nguyễn Đức Vinh, Tổng giám đốc VPBank, nguồn vốn được dành để hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), đặc biệt là doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ hoặc lãnh đạo và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Các khoản tài trợ phục vụ nhu cầu vốn lưu động, đầu tư nâng cao năng lực sản xuất và mở rộng hoạt động kinh doanh.

Đại diện IFC cho biết đây là lần đầu tổ chức này cấp khoản vay kỳ hạn 7 năm cho một ngân hàng Việt Nam. Bên cạnh hoạt động cấp vốn, IFC sẽ tư vấn về tài chính nông nghiệp, tập trung vào tài trợ chuỗi cung ứng và các mô hình nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu cho ngân hàng.

Tại tài liệu công bố lần đầu ngày 10/2/2026 và cập nhật gần nhất vào ngày 4/7/2026 của IFC cho thấy đơn vị dự kiến cung cấp tối đa 150 triệu USD từ nguồn vốn của mình, gồm khoản vay 100 triệu USD kỳ hạn 5 năm và khoản vay 50 triệu USD kỳ hạn 7 năm. Tính trên tổng quy mô đề xuất của phương án thu xếp gói tài trợ có giá trị tối đa 830 triệu USD cho VPBank, phần vốn trực tiếp của IFC chiếm khoảng 18,1%, còn 81,9% dự kiến được huy động từ các tổ chức khác.

Đây là thương vụ tiếp nối chuỗi huy động quốc tế quy mô lớn của VPBank trong giai đoạn 2025–2026 trong việc mở rộng quy mô tín dụng xanh, đẩy mạnh chiến lược phát triển bền vững thông qua việc tích hợp các tiêu chuẩn ESG vào hoạt động kinh doanh.

Vào tháng 6/2026, ngân hàng đã ký kết khoản vay hợp vốn liên kết mục tiêu phát triển bền vững trị giá 1,44 tỷ USD với 15 định chế tài chính quốc tế.

Trước đó, VPBank cũng huy động tổng cộng 2,36 tỷ USD vốn quốc tế trong năm 2025, với những giao dịch tiêu biểu gồm khoản vay hợp vốn 1,56 tỷ USD và đợt phát hành trái phiếu bền vững quốc tế trị giá 300 triệu USD.