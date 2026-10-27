Ðiều phối nguồn vật liệu, thúc đẩy tiến độ các dự án trọng điểm

Thi công dự án tái định cư cao tốc

Áp lực lớn trên các công trường

Lâm Đồng đang triển khai đồng loạt nhiều dự án lớn như: các tuyến cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, Bảo Lộc - Liên Khương, Gia Nghĩa - Chơn Thành, cùng Cảng hàng không Phan Thiết và hàng loạt các dự án khác... Thời gian này, máy móc đang chạy tối đa công suất để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình. Nhu cầu vật liệu xây dựng phục vụ đắp nền đường, móng cấp phối, thảm nhựa, bê tông mặt đường đang rất lớn. Các nhà thầu thi công ở một số công trường đang đối mặt với bài toán về nguồn cung vật liệu. Nguồn cung tại chỗ khan hiếm, nhiều đơn vị đã phải mua từ nơi khác, vận chuyển về Lâm Đồng khiến chi phí đội lên từng ngày.

Đại diện lãnh đạo Công ty Huỳnh Tâm Long - đơn vị đảm nhận gói thầu san lấp và thi công nền đường một dự án giao thông trọng điểm phía Nam của tỉnh cho biết: “Thời điểm này, nhu cầu vật liệu như: đất đắp, đá 1x2, đá 4x6 và cát xây dựng tăng. Đơn vị phải lấy nguồn từ nhiều mỏ đá ở các địa phương lân cận, cự ly vận chuyển xa gấp đôi, gấp ba so với tính toán ban đầu, làm tăng đáng kể chi phí thi công”.

Một số đơn vị khai thác khoáng sản cũng thừa nhận, công suất mỏ hiện chưa theo kịp tiến độ giải ngân và thi công công trình. Đại diện Công ty CP Khoáng sản và vật liệu xây dựng Lâm Đồng chia sẻ: “Các dự án đơn vị ký hợp đồng cung ứng đều yêu cầu khối lượng vật liệu lớn trong thời gian ngắn. Dù đã tăng ca, khai thác tối đa công suất được cấp phép nhưng đơn vị vẫn khó đáp ứng kịp thời hạn cho các nhà thầu”.

Một dự án khai thác khoáng sản ở khu vực Bảo Lộc

Tổng thể đủ nhưng vẫn thiếu cục bộ

Theo tính toán của Sở Xây dựng, trữ lượng vật liệu xây dựng thông thường được cấp phép trên địa bàn về lý thuyết cơ bản đáp ứng nhu cầu xây dựng. Tuy nhiên, trên thực tế lại xuất hiện nghịch lý thiếu hụt cục bộ ở một số khu vực.

Nguồn đất đắp nền đường phục vụ dự án cao tốc quan trọng của tỉnh từ Tân Phú đến Liên Khương cũng đang thiếu hụt lớn. Trong khi đó, việc xin cấp phép mỏ mới hoặc nâng công suất các mỏ hiện hữu mất nhiều thời gian do vướng mắc thủ tục về đánh giá tác động môi trường, chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng, đất nông nghiệp và phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng. Một số dự án ở phía Tây Lâm Đồng cũng thiếu nguồn đất đắp nền, ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công các dự án, đặc biệt là các dự án đầu tư công.

Bên cạnh đó, tình trạng thiếu cát xây dựng cũng có những diễn biến khá căng, buộc các nhà thầu phải tìm đến nguồn cát nghiền nhân tạo hoặc vận chuyển từ các vùng phụ cận, làm gia tăng áp lực chi phí và ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ toàn dự án.

Một đoạn công trường cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương

Chủ động gỡ vướng

Trước áp lực giải ngân vốn đầu tư công và cam kết tiến độ công trình, UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo và các sở, ngành khẩn trương triển khai các giải pháp tháo gỡ, điều phối hài hoà nguồn vật liệu. Trong các buổi làm việc gần đây, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải liên tục nhấn mạnh việc tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án, đặc biệt là các dự án trọng điểm.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan rà soát toàn bộ quy hoạch khoáng sản, tham mưu cơ chế đặc thù để rút ngắn thủ tục hành chính trong việc cấp phép khai thác các mỏ vật liệu phục vụ trực tiếp cho các công trình trọng điểm. Cơ quan chức năng cũng tạo điều kiện để các mỏ đủ điều kiện kỹ thuật được nâng công suất khai thác theo quy định nhằm bổ sung nguồn cung kịp thời.

Theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, thực hiện chỉ đạo, đơn vị đã tổ chức rà soát toàn bộ quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh; đồng thời tham mưu UBND tỉnh áp dụng cơ chế đặc thù rút ngắn thủ tục hành chính để cấp phép khai thác các mỏ đất đắp phục vụ trực tiếp cho các công trình trọng điểm. Cơ quan chức năng cũng tạo điều kiện để các mỏ đá, mỏ cát đủ điều kiện kỹ thuật được nâng công suất khai thác từ 15 - 20% theo quy định, kịp thời bổ sung nguồn cung ra thị trường.

Song song với việc khơi thông nguồn cung, công tác giám sát thị trường gần đây cũng được đẩy mạnh. Công an tỉnh cùng các lực lượng liên ngành đã và đang tăng cường kiểm tra, kiên quyết xử lý các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá vật liệu trái quy định nhằm trục lợi từ các dự án đầu tư, đặc biệt là các dự án đầu tư công.

Việc kịp thời tháo gỡ nút thắt mỏ vật liệu không chỉ giúp các nhà thầu giảm thiểu chi phí và rủi ro tài chính, mà còn là yếu tố quan trọng để đưa các dự án giao thông của tỉnh về đích đúng hẹn.

Trong các cuộc họp gần đây, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan rà soát toàn bộ quy hoạch khoáng sản, tham mưu cơ chế đặc thù để rút ngắn thủ tục hành chính trong việc cấp phép khai thác các mỏ vật liệu phục vụ trực tiếp cho các công trình trọng điểm.