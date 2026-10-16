Ðiều hòa biên chế, đưa cán bộ về đúng nơi cần

Việc này không chỉ bổ sung nguồn lực cho cơ sở mà còn phát huy năng lực đội ngũ, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp.

Linh hoạt bố trí, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Qua rà soát biên chế, toàn tỉnh có 37 địa phương cần giảm 213 cán bộ, công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận; 30 địa phương cần giảm 137 cán bộ, công chức khối chính quyền. Thực tiễn này đặt ra yêu cầu điều hòa nhân lực phù hợp với vị trí việc làm, khối lượng công việc và điều kiện công tác của từng địa phương.

Từ ngày 1-10-2026, UBND xã Cát Tiến tiếp nhận 5 cán bộ, công chức, viên chức từ các xã, phường khác. Trong đó, 1 người được điều động đến nhận công tác tại Văn phòng Đảng ủy xã, 1 người tại Văn phòng HĐND và UBND xã, 3 người tại Phòng Kinh tế xã.

Thường trực Đảng ủy các xã Kon Chiêng, Phú Thiện, Ia Hiao, Chư A Thai trao đổi về công tác cán bộ. Ảnh: ĐVCC

Theo ông Võ Văn Trịnh - Chủ tịch UBND xã Cát Tiến: Việc bổ sung nhân lực giúp địa phương bảo đảm biên chế cho các vị trí việc làm, đáp ứng khối lượng công việc lớn tại các phòng, ban. Quá trình điều hòa, luân chuyển được thực hiện trên cơ sở nhu cầu nhiệm vụ và nguyện vọng của cán bộ, công chức, viên chức, đồng thời tính đến điều kiện đi lại.

“Qua những ngày đầu tiếp cận công việc ở xã, tất cả cán bộ, công chức, viên chức đã bắt tay ngay vào công việc, phát huy được năng lực, sở trường tại nhiệm vụ được giao” - ông Trịnh cho biết.

Tại xã Kon Chiêng, Đảng ủy xã chủ động phối hợp với Đảng ủy các xã Ia Hiao, Phú Thiện, Chư A Thai và một số địa phương khác để thống nhất phương án bố trí nhân lực. Qua điều hòa, xã Kon Chiêng tiếp nhận 10 biên chế từ các xã Đak Pơ, Ia Hiao, Chư A Thai, Phú Thiện và Ia Tul; trong đó, khối Đảng, Mặt trận có 6 người, khối chính quyền có 4 người.

Lãnh đạo xã Kon Chiêng gặp gỡ, động viên cán bộ mới nhận nhiệm vụ. Ảnh: Phương Dung

Ông Nguyễn Văn Chất - Bí thư Đảng ủy xã Kon Chiêng - cho hay: Việc bổ sung cán bộ giúp địa phương phân công công việc hợp lý, bảo đảm tiến độ và chất lượng tham mưu, thực hiện nhiệm vụ. Xã cũng quan tâm bố trí nơi ăn, ở để cán bộ mới, trong đó có 3 cán bộ nữ, sớm ổn định cuộc sống, yên tâm công tác.

Là xã vùng III, hơn 90% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, Kon Chiêng đang tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026. Vì vậy, tăng cường nhân lực là giải pháp thiết thực để nâng cao khả năng triển khai nhiệm vụ, đáp ứng nhu cầu của người dân.

Trong khi đó, tại xã vùng đệm biên giới Ia Lâu, việc điều hòa đã góp phần bù đắp nhân lực thiếu hụt. Ông Kpuih Hồ Công Thông - Bí thư Đảng ủy xã - cho biết: Địa phương thiếu 24 biên chế, nay được bổ sung 15 biên chế, số thiếu giảm còn 9, gồm 1 biên chế khối Đảng và 8 biên chế khối chính quyền. Cán bộ mới được phân công nhiệm vụ cụ thể, từng bước ổn định công việc, tăng cường nguồn lực cho địa phương.

Phát huy chuyên môn, nhanh chóng bắt nhịp công việc

Bên cạnh yêu cầu bố trí đúng vị trí, việc điều hòa nhân lực còn đặt ra bài toán thích nghi với địa bàn, điều kiện sinh hoạt và môi trường làm việc mới. Sự chủ động của cán bộ cùng hỗ trợ từ đơn vị tiếp nhận là những yếu tố giúp quá trình chuyển đổi diễn ra thuận lợi.

Chị Bùi Thị Hồng Thắm - Chuyên viên Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Phó Chủ tịch Hội LHPN phường An Bình chủ động học hỏi, trau dồi kiến thức, kinh nghiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ tại xã Krong. Ảnh: Phương Dung

Chị Bùi Thị Hồng Thắm - Chuyên viên Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Phó Chủ tịch Hội LHPN phường An Bình, đã chuyển về công tác tại Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Krong, địa bàn đặc biệt khó khăn, cách nhà gần 80 km. Dù không tránh khỏi những băn khoăn trước môi trường mới, chị vẫn chủ động học hỏi, trau dồi kiến thức và kinh nghiệm với mong muốn tiếp tục đóng góp cho cơ sở, nhất là vùng sâu, vùng xa.

Còn anh Lê Xuân Mạnh - Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Ia Hiao, đã nhận nhiệm vụ tại Văn phòng HĐND và UBND xã Kon Chiêng từ ngày 1-10. Xác định gắn bó lâu dài, anh quyết định chuyển cả gia đình đến nơi công tác mới để ổn định cuộc sống, thuận lợi trong công việc.

Những ngày đầu nhận nhiệm vụ, bên cạnh sắp xếp nơi ở, anh tập trung tìm hiểu địa bàn, tham mưu văn bản liên quan đến chuyển đổi số, KHCN. Kinh nghiệm từ địa bàn từng công tác, cùng sự chia sẻ của đồng nghiệp và động viên từ lãnh đạo xã giúp anh sớm bắt nhịp với nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Võ Tiến Sơn - Phó Trưởng Phòng phụ trách Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Bình Định (ở giữa) cùng chuyên viên của phòng rà soát nguồn gốc đất đai phục vụ công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn. Ảnh: ĐVCC

Ở khu vực đô thị, điều động cán bộ theo chuyên môn cũng góp phần đáp ứng yêu cầu công việc ngày càng cao. Được điều động từ Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường về làm Phó Trưởng Phòng phụ trách Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Bình Định, ông Nguyễn Võ Tiến Sơn nhanh chóng bắt tay vào nhiệm vụ. Trên cơ sở rà soát các dự án đang triển khai, ông tham gia xây dựng kế hoạch chi tiết về giải phóng mặt bằng, đôn đốc tiến độ thi công và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

“Sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, khối lượng công việc tại các phòng chuyên môn của phường rất lớn, đòi hỏi cán bộ phải am hiểu chuyên môn. Từ khi nhận nhiệm vụ tại phường Bình Định, tôi đã nỗ lực triển khai công việc, tạo chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực được phân công. Đáng chú ý, đến nay, phường đã giải ngân gần 87 tỷ đồng vốn đầu tư công, vượt hơn 100% kế hoạch tỉnh giao” - ông Sơn bày tỏ.

Điều hòa nhân lực chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi việc bố trí gắn với nhu cầu thực tế, chuyên môn và yêu cầu của từng vị trí; đồng thời, cán bộ được điều động chủ động thích nghi, phát huy năng lực, trách nhiệm. Đây là cơ sở để sử dụng hiệu quả đội ngũ hiện có, nâng cao chất lượng thực thi công vụ và phục vụ người dân tốt hơn.