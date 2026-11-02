Ðiểm tựa vững chắc nơi cửa biển

Thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ địa bàn biên giới biển trọng điểm, Ðồn Biên phòng Sông Ðốc luôn duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra - vào cửa biển. Không chỉ dừng lại ở công tác quản lý hành chính, cán bộ, chiến sĩ còn luôn coi ngư dân như những người thân thiết. Mỗi chuyến biển khởi hành, các anh tỉ mỉ kiểm tra hệ thống an toàn, thiết bị giám sát hành trình, đồng thời kiên trì tuyên truyền, phổ biến Luật Biển Việt Nam, cùng các quy định phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Sự kiên trì và trách nhiệm ấy giúp nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của bà con.

C

án

bộ, chiến sĩ Ðồn Biên phòng Sông Ðốc thường xuyên tổ chức tuần tra khu vực biên giới biển trọng điểm, giữ vững an ninh trật tự và chủ quyền biển, đảo quê hương.

Cùng với các nhiệm vụ chính trị, cán bộ, chiến sĩ Ðồn Biên phòng Sông Ðốc còn tích cực hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, tai nạn, thể hiện tình cảm gắn bó máu thịt quân - dân.

Hơn thế, trong những thời khắc nguy nan do thiên tai hay tai nạn bất ngờ, Ðồn Biên phòng Sông Ðốc chính là "địa chỉ tin cậy" nhất của ngư dân. Dù là đêm đen hay lúc thời tiết khắc nghiệt, không kể vị trí địa lý từ trùng khơi đến đất liền, chỉ cần nhận được tín hiệu cứu nạn, những người lính mang quân hàm xanh lại lập tức đến hiện trường, phối hợp ứng cứu kịp thời, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản cho bà con.

Thượng uý Phạm Thế Duyệt thăm hỏi, hỗ trợ học tập cho em Lã Mai Thuý Linh - một trong những “con nuôi” của Ðồn Biên phòng.

Chiến sĩ biên phòng kiên trì tuyên truyền, phổ biến Luật Biển Việt Nam và các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp cho ngư dân trước khi vươn khơi bám biển.

Bên cạnh nhiệm vụ chính trị, Ðồn Biên phòng Sông Ðốc còn thắt chặt tình đoàn kết quân - dân qua nhiều hoạt động xã hội thiết thực như: vận động nguồn lực hỗ trợ đời sống người dân địa phương, tặng cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ và nâng bước nhiều học nghèo trên con đường học vấn...

Cửa biển Sông Ðốc sầm uất về đêm với những con tàu neo đậu bình yên nhờ sự hiện diện, bảo vệ và đồng hành của những người lính quân hàm xanh.

Sự hiện diện đầy trách nhiệm của những người lính biên phòng Sông Ðốc tô thắm thêm hình ảnh đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Chính tình cảm gắn bó máu thịt và sự đồng hành bền bỉ ấy góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ trọn vẹn chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.