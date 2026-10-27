Ðiểm tựa của Nhân dân trong những lúc gian khó

Lực lượng dân quân thường trực xã Tà Đùng hỗ trợ người dân ra khỏi vùng bị ngập lụt

Kịp thời có mặt khi người dân gặp nạn

Sau nhiều ngày mưa lớn liên tục giữa tháng 9/2026, đất tại khu vực thôn Đắk Snao, xã Quảng Sơn xuất hiện nhiều vết nứt kéo dài và sạt trượt. Trong đó, gia đình ông Chá A Tinh là một trong những hộ chịu thiệt hại nặng. Căn nhà mới xây khoảng 1 tháng của gia đình bị đất đá từ sườn đồi trượt xuống, làm sập hoàn toàn. Lực lượng chức năng xã Quảng Sơn khẩn trương hỗ trợ gia đình di dời người và tài sản đến nơi an toàn. Trước tình huống cấp bách, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã Quảng Sơn đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai các biện pháp ứng phó; phối hợp với công an, các ban, ngành, đoàn thể và ban tự quản thôn rà soát khu vực nguy hiểm, vận động người dân di dời, hỗ trợ vận chuyển tài sản đến nơi an toàn. Lực lượng quân sự cơ sở còn trực tiếp tham gia xây dựng nơi tránh trú, giúp người dân từng bước ổn định sinh hoạt. Hơn 600 ngày công được huy động để dựng 10 nhà tạm trên diện tích khoảng 3.000 m², đồng thời hoàn thiện hệ thống điện chiếu sáng, bể chứa nước, nhà vệ sinh và rãnh thoát nước.

Khi hiểm nguy xảy đến, lực lượng quân sự cơ sở luôn nỗ lực có mặt kịp thời, giúp người dân vượt qua khó khăn, hạn chế thấp nhất thiệt hại

Thiếu tá Nguyễn Ly Lai - Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Quảng Sơn cho biết, đơn vị xác định bảo đảm an toàn tính mạng cho Nhân dân là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Vì vậy, cán bộ, chiến sĩ luôn bám sát địa bàn, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong sơ tán người dân, vận chuyển tài sản, dựng lán trại và duy trì trực sẵn sàng ứng phó.

Theo ông Phạm Văn Duẩn - Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, lực lượng vũ trang đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong ứng phó sạt lở, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự chủ động tham mưu cho chính quyền địa phương.

Ban CHQS xã giữ vai trò quan trọng trong tham mưu, huy động lực lượng và trực tiếp thực hiện nhiệm vụ ứng phó tại hiện trường

Phát huy phương châm “4 tại chỗ”

Không chỉ trong những vụ thiên tai, khi xảy ra hỏa hoạn, tai nạn lực lượng quân sự cơ sở cũng nhanh chóng có mặt, phối hợp cùng các lực lượng xử lý tình huống. Ở xã Lạc Dương, tinh thần ấy tiếp tục được thể hiện khi xảy ra vụ cháy nhà tại thôn Đạ Chais vào chiều 16/10. Ngay sau khi nhận tin báo, Ban CHQS xã cử 3 cán bộ cùng 10 chiến sĩ dân quân thường trực đến hiện trường, phối hợp với công an và người dân dập lửa, ngăn cháy lan. Sau khi khống chế đám cháy, lực lượng quân sự cùng các lực lượng tiếp tục hỗ trợ gia đình dọn dẹp nhà cửa, khắc phục hậu quả để sớm ổn định cuộc sống.

Trong một vụ tai nạn giao thông trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Nhân Cơ, nhận được tin báo của người dân, Ban CHQS xã cử lực lượng dân quân thường trực nhanh chóng đến hiện trường phối hợp với lực lượng chức năng và người dân, hỗ trợ đưa người bị nạn đi cấp cứu và bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông.

Lực lượng Dân quân thường trực xã Quảng Sơn hỗ trợ các hộ dân dựng lán trại

Theo thống kê từ đầu năm 2026 đến nay, Bộ CHQS tỉnh và Ban CHQS các xã, phường đã tiếp nhận hơn 500 tin báo về các vụ việc liên quan đến thiên tai, hỏa hoạn và các sự cố. Các đơn vị huy động hơn 10.000 lượt cán bộ, chiến sĩ, dân quân tham gia cứu nạn, cứu hộ, sơ tán người dân, bảo vệ tài sản và khắc phục hậu quả. Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết, từ khi bố trí bộ đội chính quy về các xã, phường, cán bộ, chiến sĩ tại cơ sở góp phần củng cố, tăng cường “thế trận lòng dân”. Đặc biệt, Ban CHQS cấp xã đã thể hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” trong ứng phó, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, sự cố.

Trong những thời khắc gian nguy, sự có mặt của lực lượng quân sự cơ sở không chỉ giúp người dân vượt qua hoạn nạn, mà còn để lại những hình ảnh đẹp về tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia và tình quân dân.

Phương châm “4 tại chỗ” được phát huy hiệu quả khi lực lượng tại cơ sở chủ động nắm tình hình, tham mưu phương án, tổ chức lực lượng và phối hợp xử lý ngay từ đầu