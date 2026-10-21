Ðiểm tựa cho học sinh vùng biên

Nâng bước em đến trường

Từ năm 2016 đến nay, Chương trình “Nâng bước em đến trường - Con nuôi đồn Biên phòng” được Ban Chỉ huy BÐBP tỉnh triển khai với tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia và tình cảm của người lính quân hàm xanh dành cho thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước. Qua đó, nhiều học sinh hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ kịp thời, có thêm điều kiện học tập và nuôi dưỡng ước mơ.

Riêng đầu năm học 2026-2027, tại các điểm trường, Ban Chỉ huy BÐBP tỉnh cùng chỉ huy các đồn, hải đội biên phòng tổ chức trao tặng 55 suất học bổng (trị giá 4,5 triệu đồng/suất) cho học sinh tại 33 điểm trường thuộc Chương trình “Nâng bước em đến trường - Con nuôi đồn Biên phòng” do các đơn vị nhận đỡ đầu.

Bên cạnh đó, các đơn vị trực thuộc Ban Chỉ huy BÐBP tỉnh còn vận động, trao tặng 270 suất quà, 25 xe đạp, hơn 10 ngàn quyển tập, 20 cặp, 20 bộ đồng phục cùng nhiều vật dụng thiết yếu khác cho học sinh hoàn cảnh khó khăn trên khu vực biên giới. Tổng trị giá các phần quà hơn 450 triệu đồng.

Thông qua việc rà soát hoàn cảnh, nắm bắt nhu cầu thực tế và phối hợp với nhà trường, chính quyền địa phương, các đơn vị BÐBP đã kịp thời hỗ trợ những trường hợp cần giúp đỡ, động viên các em tiếp tục đến trường, hạn chế nguy cơ bỏ học vì khó khăn kinh tế.

Ðại tá Phạm Minh Giang, Chính uỷ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, trao tặng xe đạp, động viên học sinh Trường Tiểu học Kim Ðồng (xã Khánh Lâm), dịp khai giảng năm học 2026-2027.

Tận tâm đồng hành

Tại Ðồn Biên phòng Sông Ðốc, Ðội Vận động quần chúng là lực lượng trực tiếp triển khai các hoạt động hỗ trợ học sinh hoàn cảnh khó khăn. Đội thường xuyên đến từng gia đình thăm hỏi, nắm bắt tình hình đời sống, học tập của học sinh được đơn vị nhận đỡ đầu, từ đó có hình thức hỗ trợ phù hợp, giúp các em yên tâm đến trường và gia đình vơi bớt phần nào gánh nặng.

Trong số học sinh được Ðồn Biên phòng Sông Ðốc nhận trợ giúp theo chương trình “Nâng bước em đến trường - Con nuôi đồn Biên phòng” có em Lã Mai Thuỳ Linh, học sinh Lớp 9A14, Trường THCS Sông Ðốc (xã Sông Ðốc). Hoàn cảnh gia đình nhiều khó khăn nên sự đồng hành của cán bộ, chiến sĩ biên phòng có ý nghĩa thiết thực đối với em.

Thời gian qua, cán bộ đơn vị thường đến nhà thăm hỏi, nắm bắt tình hình sinh hoạt, học tập, đồng thời trao tặng quà, các vật dụng cần thiết cho em Linh và gia đình. Sự quan tâm gần gũi ấy giúp em có thêm động lực vượt qua khó khăn, tự tin hơn trên con đường học tập. “Ðược các chú BÐBP quan tâm, hỗ trợ và thường xuyên đến nhà hướng dẫn học tập, em rất vui và biết ơn. Những lời động viên giúp em có thêm động lực cố gắng học tốt hơn, chăm ngoan hơn, để không phụ lòng gia đình và các chú”, Thuỳ Linh chia sẻ:

Cán bộ Ðội Vận động quần chúng (Ðồn Biên phòng Sông Ðốc) đến tận nhà hướng dẫn em Lã Mai Thuỳ Linh (ấp Nông Trường, xã Sông Ðốc) học tập.

Thượng uý Nguyễn Nhựt Bền, Ðội phó Ðội Vận động quần chúng, cho biết: “Quá trình thực hiện, đơn vị chú trọng nắm bắt hoàn cảnh gia đình, kết quả học tập và những nhu cầu thực tế để có cách giúp đỡ phù hợp. Mặt khác, đơn vị còn phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể và nhà trường tìm hiểu, rà soát những trường hợp học sinh hoàn cảnh khó khăn để xem xét đưa vào chương trình hỗ trợ. Qua đó, lan toả tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm của lực lượng biên phòng đối với cộng đồng”.

Với phương châm hỗ trợ bằng những việc làm cụ thể, thiết thực và lâu dài, Chương trình “Nâng bước em đến trường - Con nuôi đồn Biên phòng” khẳng định ý nghĩa nhân văn công tác vận động quần chúng của BÐBP tỉnh. Những suất học bổng, món quà cùng sự đồng hành tận tình của cán bộ, chiến sĩ tiếp sức cho học sinh hoàn cảnh khó khăn vững bước đến trường./.