Ðiểm rác tự phát làm mất mỹ quan đô thị

Rác thải chất thành đống tại khu vực hồ Mê Linh, gây ảnh hưởng cảnh quan đô thị du lịch

Rác chất đống từ những lần “tiện tay”

Trên tuyến cửa ngõ phía Bắc dẫn vào trung tâm đô thị du lịch Đà Lạt, không khó bắt gặp những điểm đổ rác sinh hoạt tự phát. Từ đầu đường Ngô Gia Tự, bùng binh Đarahoa đến khu vực Mã Thánh, phường Lâm Viên - Đà Lạt, rác bị vứt thành từng đống ven đường. Bao bì, túi rác, vật dụng cũ… chất thành đống dọc mép đường. Không chỉ gây mất mỹ quan, những điểm rác này còn phát sinh mùi hôi, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường. Đáng chú ý, điểm rác thải đối diện khu vực Mã Thánh có lượng rác lớn, tràn ra lòng đường, nơi nhiều phương tiện qua lại. Với một đô thị du lịch, hình ảnh nhếch nhác ngay từ cửa ngõ dễ để lại ấn tượng không đẹp đối với người dân và du khách.

Anh Lê Đình Quý, sinh sống lâu năm tại khu vực này cho biết, tình trạng rác bị vứt ven đường đã diễn ra từ lâu. Dù có thời điểm được thu dọn, rác vẫn tiếp tục xuất hiện, ảnh hưởng cảnh quan và gây khó chịu cho người qua lại. Anh đề xuất bố trí khu vực tập kết rác rộng rãi, riêng biệt để người dân bỏ rác đúng nơi quy định.

Rác thải chất đống ven đường gần bùng binh Đarahoa, gây mất mỹ quan nơi cửa ngõ Đà Lạt

Điều đáng nói, rác không hẳn xuất hiện vì thiếu chỗ bỏ. Một vài túi rác tồn tại lâu ngày rất dễ trở thành chỗ để người khác tiếp tục mang rác đến. Chị Nguyễn Thị Bích Thủy - quản lý và chủ dự án Công ty TNHH Sinh học sạch trên đường Ngô Gia Tự cho biết, doanh nghiệp đã nhiều lần phản ánh, chụp ảnh, quay video về tình trạng rác tập kết; có thời điểm rác tồn tại cả tháng vẫn chưa được thu dọn. Khi rác bị bỏ lại lâu ngày, người đi đường dễ mang rác đến đổ thêm, khiến điểm rác tự phát ngày càng lớn.

Thực tế, nếu không được thu dọn kịp thời và ngăn chặn hành vi đổ rác tùy tiện, một vài túi rác ban đầu có thể kéo theo nhiều lần vi phạm. Những khoảng đất ven đường vì thế dần biến thành điểm đổ rác, gây áp lực cho công tác vệ sinh môi trường và làm xấu diện mạo đô thị.

Chặn rác từ ý thức

Theo Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Lâm Viên - Đà Lạt, từ đầu năm đến hết tháng 8/2026, đơn vị đã thu gom hơn 24.388 tấn chất thải rắn sinh hoạt và 1.374 tấn chất thải cồng kềnh. Trong khi khối lượng rác cần thu gom lớn, một bộ phận người dân vẫn bỏ rác ngoài giờ, không đúng nơi quy định. Việc trộn lẫn bàn, ghế, tủ và các vật dụng cồng kềnh với rác sinh hoạt cũng gây khó khăn cho quá trình thu gom, vận chuyển.

Rác thải bị vứt ven đường qua khu vực Mã Thánh, ảnh hưởng cảnh quan và vệ sinh môi trường

Tại khu vực cửa ngõ, rác tự phát dễ tái diễn ở những vị trí thuận tiện dừng, đỗ. Theo trung tâm, dù địa phương đã nhiều lần tổ chức thu dọn, cắm biển cấm đổ rác, một số người vẫn bỏ rác ngay dưới biển cấm. Thực tế này cho thấy, bên cạnh duy trì thu gom, cần có giải pháp ngăn chặn vi phạm và nâng cao trách nhiệm của mỗi người đối với môi trường chung. Bà Nguyễn Đăng Khánh Phượng - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Lâm Viên - Đà Lạt cho biết: “Trung tâm đã phối hợp với đơn vị dịch vụ tổ chức thu gom, vận chuyển rác hằng ngày; đồng thời tuyên truyền về thời gian, địa điểm bỏ rác và cắm biển cấm tại các vị trí cần thiết. Một bộ phận người dân chưa có ý thức, thường xuyên bỏ rác ngoài giờ và không đúng nơi quy định”.

Rác sinh hoạt lẫn rác cồng kềnh chất đống sát mép đường, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường

Để khắc phục tình trạng này, địa phương tiếp tục rà soát các điểm thường phát sinh rác, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân bỏ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, đồng thời xử lý các trường hợp vi phạm. Cùng với đó, phường đang triển khai lắp đặt hệ thống camera an ninh trên địa bàn để hỗ trợ giám sát, ghi nhận hành vi đổ rác sai quy định. Trung tâm sẽ phối hợp với Công an phường và các tổ dân phố trích xuất hình ảnh, xác minh người vi phạm để xử lý theo quy định.

Thu gom kịp thời, giám sát và xử lý vi phạm cần được thực hiện đồng bộ để ngăn các điểm rác tự phát tái diễn. Quan trọng hơn, mỗi người cần từ bỏ thói quen “tiện tay” đổ rác tùy tiện.