IELTS 5.5 có thể được quy đổi thành 8 điểm tiếng Anh

Năm 2027, Đại học Kinh tế Quốc dân quy đổi IELTS thành điểm tiếng Anh với mức tối thiểu 5.5. Theo bảng quy đổi chứng chỉ quốc tế dự kiến được trường công bố mới đây, trường quy đổi theo 5 mức. IELTS 5.5 được quy đổi thành 8 điểm môn tiếng Anh; IELTS 6.0 tương ứng 8,5 điểm; IELTS 6.5 là 9 điểm; IELTS 7.0 đạt 9,5 điểm và từ 7.5 đến 9.0 được quy đổi thành 10 điểm.

Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh của trường đại học.

Trường cũng đưa ra mức quy đổi tương ứng với các chứng chỉ TOEFL iBT và TOEIC.

Đối với chính sách cộng điểm, mức điểm cộng dự kiến là 0,25 điểm với IELTS từ 5.5 đến 6.5 và 0,5 điểm với IELTS từ 7.0 trở lên; tổng điểm cộng không vượt quá 0,5 điểm trên thang 30.

Tuy nhiên, thí sinh phải lựa chọn một trong hai hình thức là quy đổi chứng chỉ thành điểm môn tiếng Anh hoặc nhận điểm cộng, không được đồng thời hưởng cả hai chính sách.

Nhà trường dự kiến công bố đề án tuyển sinh chính thức vào tháng 12/2026. Do đó, thí sinh cần theo dõi, cập nhật các mức quy đổi và cộng điểm của trường khi phương án chính thức được ban hành.

Trong số những trường đầu tiên công bố phương án tuyển sinh chính thức năm 2027, Trường Đại học Luật TP.HCM đã đưa ra bảng quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ thành điểm môn ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển đối với phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Với chứng chỉ IELTS, Trường Đại học Luật TP.HCM quy đổi từ 5.5 trở lên. Cụ thể, thí sinh đạt 5.5 IELTS được quy đổi thành 8 điểm môn Tiếng Anh; 6.0 IELTS tương đương 8,5 điểm; 6.5 quy đổi thành 9 điểm; 7.0 IELTS tương đương 9,5 điểm; từ 7.5 đến 9.0 được quy đổi thành 10 điểm.

Ngoài IELTS, nhà trường cũng áp dụng mức quy đổi cho các loại chứng chỉ ngoại ngữ khác như TOEFL ITP, TOEFL iBT, TOEIC, APTIS ESOL, VSTEP, PTE Academic... Nếu có nhiều chứng chỉ, thí sinh chỉ được công nhận điểm quy đổi đối với một loại chứng chỉ cao nhất theo quy định.

Từ năm 2028 không còn cộng điểm IELTS

Theo quy định mới tại Thông tư 95/2026/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT, cơ sở đào tạo đã sử dụng điểm cộng trong các phương thức tuyển sinh theo quy định từ năm 2026 trở về trước được quyết định tiếp tục áp dụng trong năm 2027. Tuy nhiên, tổng điểm cộng không vượt quá 0,50 điểm theo thang điểm 30 và các trường phải giải trình việc sử dụng chính sách này.

Từ năm tuyển sinh 2028, cơ sở đào tạo không sử dụng điểm cộng trong tuyển sinh.

Quy định trên khiến lợi thế điểm số từ chứng chỉ IELTS và các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế bị thu hẹp đáng kể. Tuy nhiên, việc không còn cộng điểm không đồng nghĩa với việc thí sinh sở hữu IELTS mất cơ hội sử dụng chứng chỉ trong xét tuyển.

Bộ GDĐT vẫn cho phép các trường sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để quy đổi thành điểm môn ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển, trên cơ sở xây dựng bảng quy đổi phù hợp, công khai và bảo đảm công bằng giữa các thí sinh.

Đối với quy định không tiếp tục cộng điểm chứng chỉ IELTS trong tuyển sinh từ năm 2028, ông Dương Văn Bá, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Intracom nhìn nhận đây là chính sách có tính hai mặt. Về khía cạnh công bằng, việc không cộng điểm giúp hạn chế sự chênh lệch cơ hội giữa học sinh có điều kiện tiếp cận các khóa học, luyện thi chứng chỉ quốc tế với những em không có điều kiện.

Tuy nhiên, mặt hạn chế là có thể làm giảm động lực phấn đấu học ngoại ngữ của học sinh. Ông Bá cho rằng cần cân nhắc một chính sách dung hòa giữa mục tiêu công bằng và khuyến khích học tập.

Theo ông Bá, có thể duy trì mức điểm cộng vừa phải, chẳng hạn 0,5 điểm như mức áp dụng trong năm 2027, để ghi nhận nỗ lực học tập ngoại ngữ của thí sinh mà không tạo ra khoảng cách quá lớn trong tuyển sinh.