Ngày 25/9, IDP - đơn vị đồng sở hữu bài thi IELTS tại Việt Nam, cho biết IELTS đã chính thức triển khai tính năng làm bài thi viết trên giấy.

Đây là tính năng mới cho phép thí sinh viết câu trả lời trên giấy, phù hợp với sở thích cá nhân. Thí sinh vẫn được hưởng những lợi ích như nhận kết quả nhanh và sử dụng tính năng thi lại một kỹ năng.

Dù lựa chọn hình thức nào, thí sinh vẫn được đánh giá trên cùng các kỹ năng tiếng Anh, với cấu trúc bài thi, thời lượng và tiêu chí chấm điểm thống nhất.

IELTS cho phép thi Viết trên giấy từ tháng 10 năm nay.

Ông Simon Emmett, Giám đốc Quan hệ Đối tác toàn cầu của IDP, cho biết khả năng thể hiện của thí sinh không chỉ phụ thuộc vào năng lực ngôn ngữ mà còn gắn với sự tự tin và thoải mái trong môi trường thi.

“Với một số thí sinh, việc thực hiện phần thi Viết bằng bút và giấy có thể giúp giảm bớt căng thẳng, từ đó tập trung trình bày ý tưởng một cách rõ ràng”, ông nói.

Tính năng thi Viết trên giấy được giới thiệu từ giữa năm 2026 với thời điểm triển khai tùy thuộc vào từng quốc gia. Tại Việt Nam, lựa chọn này được triển khai từ tháng 10/2026.

IELTS là kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh phổ biến nhất thế giới dành cho mục đích giáo dục đại học và di trú quốc tế. Kỳ thi được tổ chức tại hơn 4.000 địa điểm ở hơn 140 quốc gia, được hơn 13.500 tổ chức trên toàn cầu công nhận, trong đó có hơn 3.400 cơ sở giáo dục tại Mỹ.